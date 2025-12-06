Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wallace Yan exalta atuação dos jovens e agradece companheiros de Flamengo: “Temporada incrível”

Atacante salienta que as Crias do Ninho mostraram, diante do Mirassol, que estão à disposição para quando o técnico Filipe Luís precisar
Na despedida do Campeonato Brasileiro. o Flamengo, que já conquistou o título, apostou em uma escalação recheada de jovens. Assim, diante do Mirassol, a base fez um jogo extremamente competitivo e empatou por 3 a 3, no Maião. Na saída de campo, Wallace Yan, que teve um bom desempenho, fez questão de exaltar seus companheiros do Ninho do Urubu e a “temporada incrível” do Rubro-Negro.

‘Agradeço aos meus companheiros. Fizeram uma temporada incrível. Os garotos atuaram muito bem e o elenco pode contar com a gente, estaremos sempre à disposição para ajudar. Agora é focar no Intercontinental, porque o ano ainda não acabou’, disse.

Ao longo da partida, o Rubro-Negro esteve à frente no placar em três oportunizes, mas cedeu o empate em todas elas. Douglas Telles abriu o placar, enquanto Chico Kim acertou um belo chute para deixar tudo igual. Ainda no primeiro tempo, Guilherme Gomes acertou uma linda finalização, porém Alesson empatou.

Na volta do intervalo, Guilherme Gomes voltou a carimbar as redes, mas Cristian marcou para o Leão. Com o resultado, o Flamengo encerrou o campeonato com o título e uma campanha irretocável, com 79 pontos.

O Rubro-Negro  volta suas atenções para a disputa da Copa Intercontinental. Afinal, a equipe, que encerrou o Brasileirão com 79 pontos, entra em campo na quarta-feira (10). O adversário será o Cruz Azul (MEX), nas quartas de final, em Doha, no Catar.

Flamengo

