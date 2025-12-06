Wallace Yan exalta atuação dos jovens e agradece companheiros de Flamengo: “Temporada incrível”

Atacante salienta que as Crias do Ninho mostraram, diante do Mirassol, que estão à disposição para quando o técnico Filipe Luís precisar / Crédito: Jogada 10

Na despedida do Campeonato Brasileiro. o Flamengo, que já conquistou o título, apostou em uma escalação recheada de jovens. Assim, diante do Mirassol, a base fez um jogo extremamente competitivo e empatou por 3 a 3, no Maião. Na saída de campo, Wallace Yan, que teve um bom desempenho, fez questão de exaltar seus companheiros do Ninho do Urubu e a “temporada incrível” do Rubro-Negro. ‘Agradeço aos meus companheiros. Fizeram uma temporada incrível. Os garotos atuaram muito bem e o elenco pode contar com a gente, estaremos sempre à disposição para ajudar. Agora é focar no Intercontinental, porque o ano ainda não acabou’, disse.