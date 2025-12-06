Sport x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Já rebaixado, o Sport recebe o Grêmio, que ainda precisa confirmar vaga na Sul-Americana, neste domingo, na última rodada do Brasileiro

Em resumo, o Sport é o lanterna da competição, com 17 pontos. Já o Grêmio é o 11º colocado, com 46 pontos.

Sem maiores pretensões, Sport e Grêmio encerram, neste domingo (7), as suas participações no Campeonato Brasileiro de 2025. Já rebaixado, o Leão recebe o Tricolor, na Ilha do Retiro, às 16h (horário de Brasília), pela última rodada da competição. O clube gaúcho, no entanto, ainda precisa confirmar a vaga na Copa Sul-Americana.

Onde assistir?

A partida entre Sport e Grêmio terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Sport

Apesar de já não ter chances de nem sequer deixar a lanterna do Brasileiro, o Sport ainda pode amenizar a sua situação no retrospecto geral da competição. Afinal, neste momento, o Leão tem os mesmos 17 pontos do América-RN de 2017. Assim, se não pontuar, empataria com a segunda pior campanha da história do Brasileiro de pontos corridos – a pior é a da Chapecoense de 2021, com 15 pontos.

Como chega o Grêmio

Já sem chances de sonhar com um possível G8 para disputar as fases prévias da Copa Libertadores, o Grêmio ainda jogo para confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. O Tricolor tem dois pontos de vantagem sobre o Santos, primeiro time fora da zona de classificação para a competição.

Para a partida deste domingo, o técnico Mano Menezes não conta com o goleiro Volpi, que sentiu um problema no punho. Assim, Grando será titular. Além disso, o Tricolor também não terá os suspensos Arthur e Dodi. No entanto, contará com os retornos de Carlos Vinicius e Amuzu, que cumpriram suspensão na última rodada.