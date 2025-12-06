Santos x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda lutando contra o rebaixamento, o Santos recebe o Cruzeiro, neste domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Ainda na luta contra o rebaixamento, o Santos recebe o Cruzeiro, neste domingo (7), às 16h (horário de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da campanha ruim, o Peixe vai encontrar um cenário um pouco mais favorável na Vila Belmiro. Afinal, com a arrancada recente, o Santos saiu da zona do rebaixamento e, agora, é o 14º colocado, com 44 pontos. O Cruzeiro, no entanto, já tem a sua situação definida no Brasileiro. Afinal, com 70 pontos, a Raposa não pode mais ser vice-campeão e nem pode mais ser alcançado na terceira colocação.

Onde assistir?

A partida entre Santos e Cruzeiro terá transmissão pela Globo (TV aberta), da GETV (streaming) e do Premiere (pay-per-view). Como chega o Santos Após um Brasileiro difícil, o Santos chega na última rodada da competição com uma invencibilidade de quatro jogos e dois pontos acima da zona do rebaixamento. Assim, o Peixe depende apenas de si para permanecer na Série A. Uma vitória mantém a equipe na elite do futebol nacional. Se empatar, torce para um tropeço do Vitória. Caso seja derrotado pela Raposa, precisa que o Vitória não vença e que o Inter também não vença e tira um saldo de sete gols. Para a partida deste domingo, Vojvoda conta com o retorno de Tiquinho Soares. O camisa 9 se recuperou de dores no joelho esquerdo e deve ser titular. Além disso, mesmo com dores, Neymar também segue na equipe. No entanto, o Peixe não conta com Zé Rafael, suspenso pelo terceiro amarelo. Como chega o Cruzeiro Com a situação definida no Brasileiro, o Cruzeiro terá um time quase todo reserva contra o Santos, neste domingo. Afinal, na próxima quarta-feira (10), no Mineirão, a Raposa tem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Muitos titulares, inclusive, nem sequer viajaram para o litoral paulista.