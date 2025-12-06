Rodrigo Caetano comemora definição de horários dos jogos do Brasil

Rodrigo Caetano comemora definição de horários dos jogos do BrasilAgora, neste domingo, 7/12 o coordenador avaliará, com Ancelotti e comissão, locais para o QG da Seleção na Copa e definirá a melhor opção
O coordenador executivo da Seleção , Rodrigo Caetano, analisou, no site oficial da CBF, a confirmação dos locais e horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. Afinal, a Fifa oficializou, neste sábado, 6/12, que os jogos dos canarinhos, pelo Grupo C do Mundial, serão nos seguintes locais:
13/6 – Marrocos – MetLife Stadium, Nova Jersey, às 19h (de Brasília)
13/6 – Haiti – Lincoln Field, Filadélfia, às 22h (de Brasília)
20/6 – Escócia – Hard Rock Stadium, Miami, às 16h (de Brasília)
Ele se mostrou muito feliz com a definição dos horários dos jogos para a parte da tarde/noite. Assim, o Brasil não sofrerá com as altas temperaturas do verão norte-americano. Evita problemas que ocorreram na Copa de 1994 (vários jogos do Brasil foram no meio do dia, sob calor escaldante).
“No nosso entendimento, os horários nos atenderam.Afinal serão dois jogos no final de tarde, em uma temperatura mais amena, e um à noite. Então, aquela nossa preocupação em relação à temperatura já diminuiu bastante”. disse Caetano, ainda em Washington, o palco do sorteio dos grupos da Copa-2026.
Caetano e comissão visitam CTs
O foco de Rodrigo Caetano e da comissão técnica do Brasil, agora, é fazer o mais rapidamente possível as visitas aos CTs da região da Costa Leste dos Estados Unidos. Tudo para definir o QG do Canarinho no Mundial-2026. Ele ressaltou que, embora Ancelotti e o seu estafe venham a preferir um dos CTs, será necessário ainda o aval da Fifa. Afinal, cada seleção indica cinco opções e é a Fifa quem decide qual será o local destinado às seleções.
“A partir deste domingo (7/12), iniciaremos as nossas visitas, ou revisitar os base camps e hotéis que já visitamos antes. Para confirmarmos junto à FIFA a nossa prioridade. Temos até o dia 9 de dezembro para elencar as nossas cinco prioridades. Depois, até o dia 14, para a FIFA confirmar realmente quais desses locais a Seleção Brasileira ficará”, disse Caetano, para completar:
“Mas nós vamos fazer um trabalho muito técnico, elencando todos os critérios que são importantes para a nossa seleção, para a nossa condição técnica, para a melhor tomada de decisão nesses três jogos que teremos em Nova York, Filadélfia e Miami.”