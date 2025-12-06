Rodrigo Caetano comemora definição de horários dos jogos do Brasil

Agora, neste domingo, 7/12 o coordenador avaliará, com Ancelotti e comissão, locais para o QG da Seleção na Copa e definirá a melhor opção

O coordenador executivo da Seleção , Rodrigo Caetano, analisou, no site oficial da CBF, a confirmação dos locais e horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. Afinal, a Fifa oficializou, neste sábado, 6/12, que os jogos dos canarinhos, pelo Grupo C do Mundial, serão nos seguintes locais:

13/6 – Marrocos – MetLife Stadium, Nova Jersey, às 19h (de Brasília)

13/6 – Haiti – Lincoln Field, Filadélfia, às 22h (de Brasília)

20/6 – Escócia – Hard Rock Stadium, Miami, às 16h (de Brasília)

Ele se mostrou muito feliz com a definição dos horários dos jogos para a parte da tarde/noite. Assim, o Brasil não sofrerá com as altas temperaturas do verão norte-americano. Evita problemas que ocorreram na Copa de 1994 (vários jogos do Brasil foram no meio do dia, sob calor escaldante).

“No nosso entendimento, os horários nos atenderam.Afinal serão dois jogos no final de tarde, em uma temperatura mais amena, e um à noite. Então, aquela nossa preocupação em relação à temperatura já diminuiu bastante”. disse Caetano, ainda em Washington, o palco do sorteio dos grupos da Copa-2026.