Roberto Assaf: Fla C 3 x 3 Mirassol. De bom tamanho

Um empate de 3 a 3 de bom tamanho para Flamengo e Mirassol, pois a equipe carioca jogou com reservas dos reservas e garotos da base, e o do interior manteve a invencilibidade em casa. O Rubro-Negro fez uma boa partida, à exceção da zaga, que bateu muita cabeça, pela inexperiência do Rubro-Negro e o conjunto verde e amarelo, que também defendia mal, mas exibia maior capacidade nas finalizações.

Flamengo e Mirassol realizaram excelente primeiro tempo, em jogo aberto, com quatro gols. O time carioca fez 1 a 0 aos sete minutos, com Douglas Telles, e o paulista empatou aos 13, com Chico Kim. Na sequência, a equipe local subiu de produção, mostrando o seu futebol efetivo de sempre, mas quem voltou a marcar foi o adversário, aos 32, com um belo gol de Guilherme Gomes, em chute de fora da área, fora do alcance de Walter. O Mirassol voltou a igualar, mantendo o seu padrão, com Alesson, aos 40, e o revezamento de ataques prosseguiu até o fim, em placar justo.