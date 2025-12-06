Nova direção do Grêmio mira a contratação de Luís Castro para ser o treinador em 2026

Gestão de Odorico Roman pretende iniciar conversas com português, ex-Botafogo, nas próximas semanas para ser o substituto de Mano Menezes

A futura gestão do Grêmio, do presidente Odorico Roman, pretende contratar o técnico Luís Castro para a próxima temporada. Assim, uma reunião entre representantes do clube e o técnico português pode ocorrer nos próximos dias, de forma on-line. A informação é do portal “ge”.

Depois de sua passagem pelo Botafogo, o comandante português está aberto a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. No entanto, o foco é assumir um clube que lhe dê a possibilidade de ter papel decisivo na reorganização da estrutura do futebol.