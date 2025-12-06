Nova direção do Grêmio mira a contratação de Luís Castro para ser o treinador em 2026

Nova direção do Grêmio mira a contratação de Luís Castro para ser o treinador em 2026Gestão de Odorico Roman pretende iniciar conversas com português, ex-Botafogo, nas próximas semanas para ser o substituto de Mano Menezes
A futura gestão do Grêmio, do presidente Odorico Roman, pretende contratar o técnico Luís Castro para a próxima temporada. Assim, uma reunião entre representantes do clube e o técnico português pode ocorrer nos próximos dias, de forma on-line. A informação é do portal “ge”.
Depois de sua passagem pelo Botafogo, o comandante português está aberto a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. No entanto, o foco é assumir um clube que lhe dê a possibilidade de ter papel decisivo na reorganização da estrutura do futebol.
Vale destacar que o treinador está sem clube desde o início do mês, quando rescindiu com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Ele esteve no comando do time em 12 partidas, com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.
Além disso, deixou a equipe em quarto lugar no campeonato nacional, em primeiro do Grupo A da Liga dos Campeões Dois (segunda divisão do continente) e classificado para as quartas de final da Copa da Liga dos Emirados.
A sequência do trabalho de Mano Menezes não é garantida para 2026. O treinador tem contrato até o fim desta temporada e a tendência é que comande sua última partida contra o Sport, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro.
