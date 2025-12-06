Mirassol x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Com um time B, o Rubro-Negro, campeão brasileiro por antecipação, faz a sua despedida do torneio encarando a sensação de 2025.

Neste sábado (6/), Mirassol e Flamengo entram em campo pela última rodada do Brasileirão. Será às 18h30 (de Brasília), no Maião (SP). O Fla é o campeão brasileiro por antecipação. O Mirassol já tem vaga para a fase de grupos da Libertadores confirmada. Assim, como os times não têm mais nada a batalhar na competição, a CBF concordou em antecipar em um dia o duelo. Assim, enquanto o Flamengo viaja neste sábado rumo a Doha, no Catar, onde disputará o Mundial de Clubes, o time Sub-20 representa o Rubro-Negro no Brasileirão.

A Voz do Esporte irá transmitir este duelo. O pré-jogo começa bem antes, às 17h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

Além do comando e da narração de Ricardo Froede, a cobertura da Voz do Esporte conta também com os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Raphael Almeida. Assim, não perca nada deste Mirassol e Flamengo, pela última rodada do Brasileirão. Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 17h (de Brasília).

