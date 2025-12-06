Michael fala sobre desejo de permanecer no Flamengo em 2026: “Me esforço muito”Atacante foi o jogador mais experiente do elenco rubro-negro, que empatou com o Mirassol, recheado de crias do Ninho, no Maião
De olho na Copa Intercontinental, o Flamengo entrou em campo com o elenco sub-20 e ficou no empate por 3 a 3 com o Mirassol, no Maião, pelo Brasileirão. Mais experiente do time no confronto, Michael falou sobre o desejo de permanecer no clube para a próxima temporada e o convívio com as Crias do Ninho.
“Sou o mais velho, mas me sinto como um menino, que nem eles.. Tentei brincar, descontrair com eles. ou feliz por ter compartilhado esses dias com eles e por ter conquistado um resultado positivo (empate por 3 a 3)”, disse.
“Tenho contrato que vai até 2028. Sou um atleta do clube e me esforço multo, todos os dias. Mesmo não jogando, tento levar alegria para as pessoas. Claro que tem momentos que a gente não fica feliz por não jogar, mas respeito meus colegas e a opinião do treinador”, completou.
“Se o Flamengo quiser que eu fique aqui, eu vou trabalhar. Se o Flamengo quiser seguir outro caminho, eu também estou aqui para agregar naquilo que eu puder.”, acrescentou.
O Rubro-Negro volta suas atenções para a disputa da Copa Intercontinental. Afinal, a equipe, que encerrou o Brasileirão com 79 pontos, entra em campo na quarta-feira (10). O adversário será o Cruz Azul (MEX), nas quartas de final, em Doha, no Catar.