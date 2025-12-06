Kashima é eneacampeão japonês e Zico ovacionado pela torcida

Kashima é eneacampeão japonês e Zico ovacionado pela torcidaGalinho, que é diretor técnico do clube, levanta a taça sob a euforia da torcida e posta, emocionado, nas redes. Bi-enneacampeão: Fla e Kashima
Zico acabou se tornando um dos grandes protagonistas da conquista do título japonês do Kashima Antlers. Neste sábado, 6/12, na rodada final da competição, após derrotar por 2 a 1 o Yokohama Marinos, a equipe chegou aos 76 pontos — um a mais que o Kashiwa Reysol, que também venceu na última rodada (1 a o no Machida) — garantindo o troféu nipônico pela nona vez e encerrando um jejum de nove anos. Os nove títulos do Kashima: 1996, 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2016 e 2025.
No momento da cerimônia, enquanto os jogadores levantavam a Salva de Prata, a torcida começou a pedir a presença do Galinho para também erguer o troféu. Zico, que é diretor técnico da agremiação e acompanhava a partida das tribunas e era aplaudido e ovacionado sempre que sua imagem surgia no telão. Com tamanha idolatria, ele foi, então, chamado para dividir a cena com os campeões. A torcida veio abaixo (Jico, Jico, Jico, que pe como eles gritam). Assim, menos de uma semana após celebrar o nono título do Flamengo, o ídolo comemorou outro feito marcante, desta vez com o clube japonês. Pode-se dizer que é bi-eneacampeão. Um detalhe: o Kashima, assim como o Flamengo, é Rubro-Negro.
Fala, Galinho!
Emocionado, Zico postou em suas redes sociais:
“Que semana maravilhosa Deus me proporcionou. Duas conquistas como embaixador do Flamengo e, aqui no Japão, o nono título japonês. Se somarmos os títulos de 2025, são 9. Desta vez, um título com 40 mil presentes. Parabéns ao presidente do clube e ao treinador Oniki, que ganhou seu quinto título (quatro no Frontale), aos jogadores e, em especial, à torcida, que mais uma vez foi incansável na ajuda ao time. Obrigado, Deus, por estar me fazendo viver esses momentos tão felizes no futebol, que tanto amo.”
Zico e sua ligação com o Kashima Antlers
A ligação de Zico com o Kashima é profunda e histórica. Em 1991, ele saiu da aposentadoria para defender o time por três temporadas, conquistando um dos torneios nacionais do país em 1993. Com a criação da J-League, em 1995, o clube novamente recorreu ao seu maior ídolo. Assim, em 1996, Zico assumiu o cargo de diretor esportivo e, posteriormente, tornou-se treinador, comandando o Antlers por quatro anos (1998 a 2002) e conquistando os títulos de 1996, 1998, 2000 e 2001. Após deixar o clube, voltouem 2018 como diretor técnico — função na qual celebrou esta conquista de 2025.
Ao todo, Zico esteve diretamente envolvido em seis dos nove títulos do Kashima.
Como o Kashima ganhou o nono título
O Kashima precisava vencer para não depender de um tropeço do Kashiwa Reysol — e cumpriu a missão. O time abriu o placar aos 20 minutos, quando Léo Ceará aproveitou um cruzamento após confusão na área e, mesmo marcado de perto, acertou um voleio preciso na marca do pênalti.
No segundo tempo, aos 11 minutos, a torcida explodiu quando o atacante voltou a marcar, desta vez completando de cabeça um cruzamento da direita. O Yokohama Marinos ainda diminuiu no fim com um belo gol de Jun Amano, mas não foi suficiente para impedir a festa. Eneacampeão.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.