Kashima é eneacampeão japonês e Zico ovacionado pela torcida

Galinho, que é diretor técnico do clube, levanta a taça sob a euforia da torcida e posta, emocionado, nas redes. Bi-enneacampeão: Fla e Kashima / Crédito: Jogada 10

Zico acabou se tornando um dos grandes protagonistas da conquista do título japonês do Kashima Antlers. Neste sábado, 6/12, na rodada final da competição, após derrotar por 2 a 1 o Yokohama Marinos, a equipe chegou aos 76 pontos — um a mais que o Kashiwa Reysol, que também venceu na última rodada (1 a o no Machida) — garantindo o troféu nipônico pela nona vez e encerrando um jejum de nove anos. Os nove títulos do Kashima: 1996, 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2016 e 2025. No momento da cerimônia, enquanto os jogadores levantavam a Salva de Prata, a torcida começou a pedir a presença do Galinho para também erguer o troféu. Zico, que é diretor técnico da agremiação e acompanhava a partida das tribunas e era aplaudido e ovacionado sempre que sua imagem surgia no telão. Com tamanha idolatria, ele foi, então, chamado para dividir a cena com os campeões. A torcida veio abaixo (Jico, Jico, Jico, que pe como eles gritam). Assim, menos de uma semana após celebrar o nono título do Flamengo, o ídolo comemorou outro feito marcante, desta vez com o clube japonês. Pode-se dizer que é bi-eneacampeão. Um detalhe: o Kashima, assim como o Flamengo, é Rubro-Negro.

Fala, Galinho! Emocionado, Zico postou em suas redes sociais: “Que semana maravilhosa Deus me proporcionou. Duas conquistas como embaixador do Flamengo e, aqui no Japão, o nono título japonês. Se somarmos os títulos de 2025, são 9. Desta vez, um título com 40 mil presentes. Parabéns ao presidente do clube e ao treinador Oniki, que ganhou seu quinto título (quatro no Frontale), aos jogadores e, em especial, à torcida, que mais uma vez foi incansável na ajuda ao time. Obrigado, Deus, por estar me fazendo viver esses momentos tão felizes no futebol, que tanto amo.” Zico e sua ligação com o Kashima Antlers A ligação de Zico com o Kashima é profunda e histórica. Em 1991, ele saiu da aposentadoria para defender o time por três temporadas, conquistando um dos torneios nacionais do país em 1993. Com a criação da J-League, em 1995, o clube novamente recorreu ao seu maior ídolo. Assim, em 1996, Zico assumiu o cargo de diretor esportivo e, posteriormente, tornou-se treinador, comandando o Antlers por quatro anos (1998 a 2002) e conquistando os títulos de 1996, 1998, 2000 e 2001. Após deixar o clube, voltouem 2018 como diretor técnico — função na qual celebrou esta conquista de 2025.

Ao todo, Zico esteve diretamente envolvido em seis dos nove títulos do Kashima. Como o Kashima ganhou o nono título O Kashima precisava vencer para não depender de um tropeço do Kashiwa Reysol — e cumpriu a missão. O time abriu o placar aos 20 minutos, quando Léo Ceará aproveitou um cruzamento após confusão na área e, mesmo marcado de perto, acertou um voleio preciso na marca do pênalti.