Inter de Milão goleia e assume a liderança provisória do Italiano

Em casa, os interistas fizeram 4 a 0 no Como e chegam aos 30 pontos, mas Milan e Napoli podem voltar à ponta

A Inter de Milão não goleou o Como, por 4 a 0, neste sábado, 6/12, pela 15ª rodada do Italiano. Os gols gols de Lautaro Martínez, Thuram, Çalhanoglu e do brasileiro Carlos Augusto. Assim,o time fez a alegria da torcida que compareceu em excelente número no Giuseppe Meazza. Mas engana-se que o Como foi um time frágil que atuou de forma fechada. Muito pelo contrário. Tanto que encerrou o jogo com mais posse (54%) e finalizações (14 a 12). Mas o que pesou foi a eficácia. Enquanto o Como deu quatro chutes na direção do gol (e perdeu duas chances na cara do gol isolando), a Internazionale, dos seu 12 chutes, onze foram na direção do gol, dando trabalho ao goleiro Butez. Quatro entraram.

Com essa goleada, os interistas assumem provisoriamente a liderança, com 30 pontos. Entretanto, Milan e Napoli, ambos com 28 pontos, ainda jogam na rodada e podem, portanto, ultrapassar a Inter. O Como, que faz ótima campanha, permanece com 24 pontos, ainda em sexto lugar; no entanto, pode perder uma posição.

Como foi a goleada da Inter de Milão

A Inter teve duas chances claras antes dos dez minutos e saiu na frente aos 11. O brasileiro Luiz Henrique, contratado ao Olympique-FRA, fez ótima jogada e rolou para o gol de Lautaro Martínez. O argentino, que é o quarto maior goleador da história do clube, segue caminhando fortemente para terminar a temporada no Top 3. No momento, está atrás de Giuseppe Meazza (272) e Altobelli (209), dois campeões do mundo (Meazza em 1934 e 1938, e Altobelli em 1982). Além deles, Boninsegna está à frente do argentino. Mas a distância é curtíssima: 171 a 163.

O Como, depois do gol, encaixou o jogo e passou a buscar o empate, mas sem sucesso. No segundo tempo, Thuram ampliou num gol sem querer. Após escanteio de Di Marco, o francês bateu meio sem jeito e a bola entrou. Aliás, Di Marco marcaria um belo gol, anulado por impedimento no início da jogada. O Como tentou diminuir o placar e foi sempre guerreiro. Entretanto, quase todas as finalizações foram longe do gol. Já a Inter mostrou-se bem mais eficaz e marcou mais duas vezes. A primeira, aos 35, com Çalhanoglu: o turco concluiu uma roubada de bola da Inter, que ficou trocando passes até a bola chegar ao meio-campista, que mandou para a rede.