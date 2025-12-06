Ferran Torres marca três gols e Barcelona vence o Bétis pelo Espanhol

Ferran Torres marca três gols e Barcelona vence o Bétis pelo EspanholFora de casa, o Barça ganha por 5 a 3, engata a sexta vitória seguida na competição e se mantém na liderança
O Barcelona segue avassalador no Campeonato Espanhol e neste sábado, chegou a sua sexta vitória seguida na competição. A vítima da vez foi o Bétis, que foi derrotado em casa, por 5 a 3. O brasileiro Antony abriu o placar, mas o Barça virou para 4 a 1, ainda no primeiro tempo, com show de Ferrán Torres, que balançou a rede três vezes. Bardghji também marcou.
Na segunda etapa, o Barcelona administrou a vantagem e ainda ampliou com Lamine Yamal, de pênalti, marcado com intervenção do VAR. O Bétis até tentou uma reação e marcou com Llorente e Cuchi Hernández, mas não havia tempo para buscar o empate.
O Barcelona mantém a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 40 pontos, quatro de vantagem para Real Madrid, que joga neste domingo (7), contra o Celta de Vigo. O Barça volta a campo na próxima terça-feira (9), quando enfrenta o Eintracht Frankfurt, pela sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Já o Bétis joga na quinta (11), contra o Dinamo Zagreb, pela Liga Europa.
