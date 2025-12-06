Em jogo movimentado, Flamengo empata com o Mirassol pela última rodada do Brasileirão

Em jogo movimentado, Flamengo empata com o Mirassol pela última rodada do BrasileirãoCrias do Ninho fazem jogo competitivo com a surpresa do campeonato, que estará na Libertadores, e garantem o empate por 3 a 3
Em jogo de seis gols, o sub-20 do Flamengo empatou com o Mirassol por 3 a 3, no Maião, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Após garantir o título e de olho no Intercontinental, o Rubro-Negro estufou a rede com Douglas Telles e Guilherme Costa (2). Já a surpresa da competição manteve a invencibilidade como mandante ao deixar tudo igual com Chico Kim, Alesson e Cristian e se prepara para disputar a Libertadores em 2026.
Dessa forma, o Leão encerra sua primeira temporada na Série A de forma histórica, com a vaga na fase de grupos do torneio continental, em quarto, com 67 pontos. O Rubro-Negro, por sua vez, volta suas atenções para a disputa da Copa Intercontinental. Afinal, a equipe, que encerrou o Brasileirão com 79 pontos, entra em campo na quarta-feira (10), contra o Cruz Azul (MEX), nas quartas de final, em Doha, no Catar.
Igualdade no placar
Logo aos 7′, o sub-20 rubro-negro saiu na frente em pleno Maião. Após cruzamento pela direita, Guilherme Gomes desviou e acertou a trave de Walter. Em seguida, no rebote, Douglas Teles chutou firme para abrir o placar e esbanjar estrela.
Em outra grande oportunidade, Douglas Telles deixou Michael na cara do gol, mas o atacante desperdiçou a chance e carimbou o goleiro amarelo. Os donos da casa, então, se encontraram na partida e igualaram o marcador. Felipe Jonathan, com um lindo passe de calcanhar, deixou Chico Kim livre para estufar a rede.
Com um jogo bem movimentado, Evertton Araújo roubou a bola no meio de campo e acionou Wallace Yan com um belo lançamento. Entretanto, o atacante tentou dar um toque na saída de Walter, mas não conseguiu ser eficiente. Chico Kim quase marcou o segundo para o Mirassol, mas Dyogo Alves desviou para fora.
Mais dois gols
O primeiro tempo foi bem movimentado. Na sequência da partida, Guilherme Gomes recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo para soltar a bomba no ângulo para ampliar para o Flamengo.
No entanto, o Mirassol respondeu rápido novamente. Chico Kim apareceu em profundidade e cruzou rasteiro para Alesson. O jogador recebeu sem qualquer marcação e bateu para gol sem qualquer chance de Dyogo Alves.
Confronto competitivo
Na volta do intervalo, Negueba experimentou de longe, mas parou em Dyogo Alves. Na sequência, o Flamengo respondeu com Douglas Telles, que passou por Luiz Otávio e finalizou para ótima defesa de Walter.
Todavia, foi o Rubro-Negro que voltou a estufar a rede. Douglas Telles cruzou na segunda trave para o cabeceio de Wallace Yan. Walter cortou de primeira, mas a bola sobrou para Guilherme Gomes marcar. Do outro lado, Carlos Eduardo fez boa jogada individual e finalizou restei para a defesa de Dyogo Alves. No rebote, Cristian se esticou todo para empurrar a bola no fundo da meta amarela.
Depois do gol, o Mirassol teve duas boas oportunidades. Danielzinho bateu de chapa no canto, e a bola passou muito perto. Minutos depois, Lucas Ramon foi até a linha de fundo pela direita e cruzou na área. Felipe Jonatan finalizou de primeira e tirou tinta da trave. Por fim, o goleiro rubro-negro fez boa defesa ao esticar a perna depois da finalização de Cristian.
MIRASSOL 3 x 3 FLAMENGO
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e horário: 6/12/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Maião, em Mirassol (SP)
Gols: Douglas Telles 7’/1ºT (0-1); Chico Kim 12’/1º (1-1); Guilherme Gomes 30’/1ºT (1-2); lesson 40’/1ºT (2-2); Guilherme Gomes 13’/2ºT (2-3); Cristian 19’/2ºT (3-3)
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio – intervalo) e Felipe Jonatan; Danielzinho (José Aldo 31’/2ºT), Neto Moura e Chico Kim (Guilherme Marques 17’/2ºT); Negueba, Renato Marques (Cristian 12’/2ºT) e Alesson (Carlos Eduardo 12’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Salles (Wanderson 23’/2ºT), Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lucio (Lucas Vieira 23’/2ºT), Evertton Araújo e Guilherme Gomes (Joshua 17’/2ºT); Michael, Douglas Telles (João Camargo 27’/2ºT) e Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Cartões Amarelos: José Aldo (MIR)
Cartões Vermelhos: –
