Em jogo com seis gols pela Premier League, Leeds arranca empate com Liverpool no fim

Reds chegam a ficar em vantagem por três vezes no placar, mas anfitriões não desistem e buscam o 3 a 3 no Estádio Elland Road / Crédito: Jogada 10

Em um jogo de tirar o fôlego, Liverpool e Leeds empataram por 3 a 3 neste sábado (6/12), pela 15ª rodada da Premier League, no tradicional Elland Road. A partida foi marcada por uma avalanche de gols no segundo tempo, com seis bolas na rede em apenas 45 minutos. Logo aos 3 minutos da etapa final, Ekitiké abriu o placar para os Reds. Pouco depois, o atacante voltou a marcar e ampliou a vantagem. O Leeds reagiu rapidamente: em apenas dois minutos, Calvert-Lewin e Stach igualaram o marcador, incendiando a torcida da casa. Aos 35′, Szoboszlai recolocou o Liverpool na frente, dando a impressão de que a vitória estava garantida. Mas nos acréscimos, Tanaka apareceu para decretar o empate e frustrar os planos dos visitantes.