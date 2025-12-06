Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em jogo com seis gols pela Premier League, Leeds arranca empate com Liverpool no fim

Em jogo com seis gols pela Premier League, Leeds arranca empate com Liverpool no fim

Reds chegam a ficar em vantagem por três vezes no placar, mas anfitriões não desistem e buscam o 3 a 3 no Estádio Elland Road
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em um jogo de tirar o fôlego, Liverpool e Leeds empataram por 3 a 3 neste sábado (6/12), pela 15ª rodada da Premier League, no tradicional Elland Road. A partida foi marcada por uma avalanche de gols no segundo tempo, com seis bolas na rede em apenas 45 minutos.

Logo aos 3 minutos da etapa final, Ekitiké abriu o placar para os Reds. Pouco depois, o atacante voltou a marcar e ampliou a vantagem. O Leeds reagiu rapidamente: em apenas dois minutos, Calvert-Lewin e Stach igualaram o marcador, incendiando a torcida da casa. Aos 35′, Szoboszlai recolocou o Liverpool na frente, dando a impressão de que a vitória estava garantida. Mas nos acréscimos, Tanaka apareceu para decretar o empate e frustrar os planos dos visitantes.

Situação na tabela

Com o resultado, o Liverpool permanece na 8ª colocação, somando 23 pontos. A equipe, no entanto, corre o risco de perder posições até o fim da rodada, já que Brighton e Manchester United ainda podem ultrapassá-la. O Leeds, por sua vez, segue em situação delicada: ocupa o 16º lugar, com 15 pontos, e está perigosamente próximo da zona de rebaixamento.

Próximos compromissos

O Liverpool volta a campo pela Champions na próxima terça-feira (9/12), quando enfrenta a Inter de Milão no Giuseppe Meazza, às 17h (horário de Brasília). O Leeds terá mais tempo de preparação e só joga no domingo (14/12), contra o Brentford, fora de casa, às 13h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar