Em jogo com seis gols pela Premier League, Leeds arranca empate com Liverpool no fim

Em jogo com seis gols pela Premier League, Leeds arranca empate com Liverpool no fimReds chegam a ficar em vantagem por três vezes no placar, mas anfitriões não desistem e buscam o 3 a 3 no Estádio Elland Road
Em um jogo de tirar o fôlego, Liverpool e Leeds empataram por 3 a 3 neste sábado (6/12), pela 15ª rodada da Premier League, no tradicional Elland Road. A partida foi marcada por uma avalanche de gols no segundo tempo, com seis bolas na rede em apenas 45 minutos.
Logo aos 3 minutos da etapa final, Ekitiké abriu o placar para os Reds. Pouco depois, o atacante voltou a marcar e ampliou a vantagem. O Leeds reagiu rapidamente: em apenas dois minutos, Calvert-Lewin e Stach igualaram o marcador, incendiando a torcida da casa. Aos 35′, Szoboszlai recolocou o Liverpool na frente, dando a impressão de que a vitória estava garantida. Mas nos acréscimos, Tanaka apareceu para decretar o empate e frustrar os planos dos visitantes.
Situação na tabela
Com o resultado, o Liverpool permanece na 8ª colocação, somando 23 pontos. A equipe, no entanto, corre o risco de perder posições até o fim da rodada, já que Brighton e Manchester United ainda podem ultrapassá-la. O Leeds, por sua vez, segue em situação delicada: ocupa o 16º lugar, com 15 pontos, e está perigosamente próximo da zona de rebaixamento.
Próximos compromissos
O Liverpool volta a campo pela Champions na próxima terça-feira (9/12), quando enfrenta a Inter de Milão no Giuseppe Meazza, às 17h (horário de Brasília). O Leeds terá mais tempo de preparação e só joga no domingo (14/12), contra o Brentford, fora de casa, às 13h30 (de Brasília).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente