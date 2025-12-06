Em jogo com belos gols, PSG arrasa o Rennes e cola no líder do Francês

Neste 5 a 0, três gols foram pinturas. Assim, o Paris segue apenas um ponto atrás do ponteiro,o Lens

No Parc des Princes, em Paris, o PSG recebeu o Rennes e goleou por 5 a 0. O jogo rolou neste sábado, 6/12, pela 14ª rodada do Francês. Kvaratskhelia e Mayulu, em duas jogadas coletivas para serem aplaudidas de pé, marcaram no primeiro tempo. Na etapa final , Kvaratskhelia marcou mais uma vez. No fim, Mbaye e Gonçalo Ramos completaram o placar.

Com este importante triunfo, o PSG chega aos 33 pontos e segue na cola do líder Lens, que tem 34. O Rennes tem 24 pontos e vai encerrar a 14ª rodada em sexto lugar.

PSG faz golaços

O PSG mandou no jogo, buscando o ataque principalmente pela esquerda com Kvaratskhelia. Mas só quando levou um susto extremo chegou ao gol, aos 28 minutos. O Rennes atacou com perigo e Le Paul chutou uma bola que desviou em Pacho; mesmo assim, o goleiro Safonov fez defesa extraordinária, espalmando a bola que ainda bateu na trave. Na sequência, o PSG recuperou a bola com dificuldade e iniciou uma pintura: sete jogadores tocaram nela, saindo da forte marcação e limpando até Lucas Hernández acionar Kvaratskhelia. O georgiano foi genial, cortando da esquerda para o meio, driblando dois marcadores e chutando sem chance para o goleiro Samba.

Rogier quase empatou para o Rennes, mas Safonov fez outra grande defesa. E novamente quem marcou foi o PSG. Após troca de passes, a bola chegou a Barcola na ponta direita. Ele ciscou e tocou para João Neves na pequena área. O português foi ao fundo e cruzou para Mayulu, livre, ampliar para 2 a 0. Este foi o placar do primeiro tempo, que poderia ter sido maior se Lee, aos 42, não mandasse por cima uma bola recebida quase na pequena área.

Goleada na etapa final