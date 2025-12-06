Em jogo com belos gols, PSG arrasa o Rennes e cola no líder do Francês

Em jogo com belos gols, PSG arrasa o Rennes e cola no líder do FrancêsNeste 5 a 0, três gols foram pinturas. Assim, o Paris segue apenas um ponto atrás do ponteiro,o Lens
No Parc des Princes, em Paris, o PSG recebeu o Rennes e goleou por 5 a 0. O jogo rolou neste sábado, 6/12, pela 14ª rodada do Francês. Kvaratskhelia e Mayulu, em duas jogadas coletivas para serem aplaudidas de pé, marcaram no primeiro tempo. Na etapa final , Kvaratskhelia marcou mais uma vez. No fim, Mbaye e Gonçalo Ramos completaram o placar.
Com este importante triunfo, o PSG chega aos 33 pontos e segue na cola do líder Lens, que tem 34. O Rennes tem 24 pontos e vai encerrar a 14ª rodada em sexto lugar.
PSG faz golaços
O PSG mandou no jogo, buscando o ataque principalmente pela esquerda com Kvaratskhelia. Mas só quando levou um susto extremo chegou ao gol, aos 28 minutos. O Rennes atacou com perigo e Le Paul chutou uma bola que desviou em Pacho; mesmo assim, o goleiro Safonov fez defesa extraordinária, espalmando a bola que ainda bateu na trave. Na sequência, o PSG recuperou a bola com dificuldade e iniciou uma pintura: sete jogadores tocaram nela, saindo da forte marcação e limpando até Lucas Hernández acionar Kvaratskhelia. O georgiano foi genial, cortando da esquerda para o meio, driblando dois marcadores e chutando sem chance para o goleiro Samba.
Rogier quase empatou para o Rennes, mas Safonov fez outra grande defesa. E novamente quem marcou foi o PSG. Após troca de passes, a bola chegou a Barcola na ponta direita. Ele ciscou e tocou para João Neves na pequena área. O português foi ao fundo e cruzou para Mayulu, livre, ampliar para 2 a 0. Este foi o placar do primeiro tempo, que poderia ter sido maior se Lee, aos 42, não mandasse por cima uma bola recebida quase na pequena área.
Goleada na etapa final
No segundo tempo, o PSG continuou dominando e, consequentemente, fez o terceiro gol após uma grande falha do goleiro Samba. Ele recebeu a bola e, infelizmente, cometeu um passe péssimo. Então, Barcola recuperou a posse, rolou para Mayulu e, em seguida, este serviu Kvaratskhelia, que não desperdiçou: chute certeiro e bola na rede.
No final da partida, já com o Rennes com um a menos (afinal, o zagueiro Jacquet foi expulso), Mbaye marcou mais um belo gol para o PSG. Aos 43 minutos, o garoto de 17 anos, que havia entrado durante a partida, recebeu a bola pela esquerda, cortou para o meio e finalizou de fora da área. Assim, marcou mais um golaço para sua equipe. E ainda assim, houve tempo para mais um gol: nos acréscimos, Gonçalo Ramos anotou, fechando a conta do jogo. Enfim,o PSG mostrou que nãoé campeão europeu por acaso.
Jogos da 15ª rodada do Francês
Sexta-feira (5/12)
Best 1×0 Monaco
Lille 1×0 Olympique
sábado (6/12)
Nantes 1×2 Lens
Toulouse 1×0 Strasbourg
PSG 5×0 Rennes
Domingo (7/12)
Nice x Angers- 11h
Le Havre x Paris FC- 13h15
Auxerre x Metz – 13h15
Lorient x Lyon – 16h45