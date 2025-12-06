Danilo não se recupera e deve ficar de fora da última partida do Botafogo na temporada

Danilo não se recupera e deve ficar de fora da última partida do Botafogo na temporadaMeio-campista não tem condições física de enfrentar o Fortaleza, neste domingo, no Nilton Santos, e dará lugar a Newton ou Allan
O Botafogo trabalhava para contar com Danilo no jogo com o Fortaleza, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o meio-campista não está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalca a equipe carioca. A informação é do portal “ge”.
O jogador sentiu a região ainda no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, no último sábado (22). Desde então, iniciou o tratamento já no banco de reservas e priorizou seguir no CT para fazer três turnos de trabalho com foco na pronta recuperação.
Além disso, o atleta estendeu o tratamento para a sua residência. Ele seguiu a orientação de repouso total e utilização de equipamentos que ajudam no processo de redução da dor e cicatrização da lesão muscular.
Danilo até apresentou evolução, porém ainda sem condições de entrar em campo. Internamente, a decisão foi por segurá-lo para a próxima temporada, que terá um novo calendário, já com o Brasileirão em janeiro.
Por fim, o jogador foi essencial nos triunfos sobre Sport e Grêmio, com três assistências. Ele, portanto, tem sido titular sob a batuta de Davide Ancelotti, mas não conseguiu ter condição física nas últimas rodadas. O time precisa vencer o Fortaleza e torcer pelo empate entre Fluminense e Bahia para entrar no G5.