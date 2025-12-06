Danilo não se recupera e deve ficar de fora da última partida do Botafogo na temporada

Meio-campista não tem condições física de enfrentar o Fortaleza, neste domingo, no Nilton Santos, e dará lugar a Newton ou Allan

O Botafogo trabalhava para contar com Danilo no jogo com o Fortaleza, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o meio-campista não está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalca a equipe carioca. A informação é do portal “ge”.

O jogador sentiu a região ainda no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, no último sábado (22). Desde então, iniciou o tratamento já no banco de reservas e priorizou seguir no CT para fazer três turnos de trabalho com foco na pronta recuperação.