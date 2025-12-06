Copa do Mundo 2026: confira a tabela completa, locais, datas e horários dos jogos

Copa do Mundo 2026: confira a tabela completa, locais, datas e horários dos jogosBrasil jogará todos os jogos da primeira fase nos Estados Unidos. A estreia será dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova York
Após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, a Fifa confirmou a tabela completa da competição, com horários e locais das partidas da primeira fase. O Brasil, que está no Grupo C, faz a sua estreia contra o Marrocos, dia 13 de junho (sábado). Na sequência, enfrenta o Haiti, dia 19 (sexta-feira) e a Escócia, no dia 24 (quarta-feira). Todos os jogos serão à noite, e nos Estados Unidos.
Fase de Grupos
1ª rodada – 13 de junho (sábado) – Brasil x Marrocos, Nova York, às 19h (de Brasília).
2ª rodada – 19 de junho (sexta-feira) – Brasil x Haiti, Filadélfia, às 22h (de Brasília).
3ª rodada – 24 de junho (quarta-feira) – Escócia x Brasil, Miami, às 19h (de Brasília).
Caso o Brasil se classifique em primeiro lugar, vai enfrentar o segundo do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Tunísia e uma seleção da repescagem europeia. Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia disputam a vaga.
A Fifa levou em consideração os fusos horários dos países envolvidos na partida para definir os horários e os locais dos confrontos. A ideia da entidade é oferecer aos torcedores “as melhores condições possíveis para todos assistirem aos jogos ao vivo”.
A Copa do Mundo de 2026 será marcada pelas novidades. Será a primeira vez que três países sediarão a competição – Estados Unidos, México e Canadá. Além disso, 48 seleções participarão, um aumento de 16 equipes em relação aos Mundiais anteriores, passando de oito para 12 grupos com quatro participantes.
Principais datas da Copa do Mundo
Abertura – 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca (Cidade do México);
Última rodada da fase de grupos – 27 de junho de 2026;
Segunda fase – de 28 de junho a 3 de julho de 2026;
Oitavas de final – de 4 a 7 de julho de 2026;
Quartas de final – de 9 a 11 de julho;
Semifinais – 14 e 15 de julho;
Disputa do terceiro lugar – 18 de julho, no Estádio Hard Rock (Miami);
Final – 19 de julho de 2026, no Estádio MetLife (New Jersey/Nova York).
Veja a tabela completa
Grupo A
11 de junho: México x África do Sul – Estádio Azteca (Cidade do México) 16h
11 de junho: Coreia do Sul x Europa D – Estádio Akron (Guadalajara, México) 23h
18 de junho: Europa D x África do Sul – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 13h
18 de junho: México x Coreia do Sul – Estádio Akron (Guadalajara, México) 22h
24 de junho: Europa D x México – Azteca (Cidade do México) 22h
24 de junho: África do Sul x Coreia do Sul – Estadio BBVA (Monterrey, México) 22h
Grupo B
12 de junho: Canadá x Europa A – BMO Field (Toronto, Canadá) 16h
13 de junho: Catar x Suíça – Levi’s Stadium (San Francisco) 16h
18 de junho: Suíça x Europa A – SoFi Stadium (Los Angeles) 16h
18 de junho: Canadá x Catar – BC Place (Vancouver, Canadá) 19h
24 de junho: Suíça x Canadá – BC Place (Vancouver, Canadá) 16h
24 de junho: Europa A x Catar – Lumen Field (Seattle) 16h
Grupo C
13 de junho: Brasil x Marrocos – MetLife Stadium (New York/New Jersey) 19h
13 de junho: Haiti x Escócia – Gillette Stadium (Boston) 22h
19 de junho: Brasil x Haiti – Lincoln Financial Field (Filadélfia) 22h
19 de junho: Escócia x Marrocos – Gillette Stadium (Boston) 19h
24 de junho: Escócia x Brasil – Hard Rock Stadium (Miami) 19h
24 de junho: Marrocos x Haiti – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 19h
Grupo D
12 de junho: EUA x Paraguai – SoFi Stadium (Los Angeles) 22h
13 de junho: Austrália x Europa C – BC Place (Vancouver, Canadá) 1h
19 de junho: Europa C x Paraguai – Levi’s Stadium (San Francisco) 1h
19 de junho: EUA x Austrália – Lumen Field (Seattle) 16h
25 de junho: Europa C x EUA – SoFi Stadium (Los Angeles) 23h
25 de junho: Paraguai x Austrália – Levi’s Stadium (San Francisco) 23h
Grupo E
14 de junho: Alemanha x Curaçao – NRG Stadium (Houston) 14h
14 de junho: Costa do Marfim x Equador – Lincoln Financial Field (Filadélfia) 20h
20 de junho: Alemanha x Costa do Marfim – BMO Field (Toronto, Canadá) 17h
20 de junho: Equador x Curaçao – Arrowhead Stadium (Kansas City) 21h
25 de junho: Equador x Alemanha – MetLife Stadium (New York/New Jersey) 17h
25 de junho: Curaçao x Costa do Marfim – Lincoln Financial Field (Filadélfia) 17h
Grupo F
14 de junho: Holanda x Japão – AT&T Stadium (Dallas) 17h
14 de junho: Europa B x Tunísia – Estadio BBVA (Monterrey, México) 23h
20 de junho: Holanda x Europa B – NRG Stadium (Houston) 14h
20 de junho: Tunísia x Japão – Estadio BBVA (Monterrey, México) 1h
25 de junho: Tunísia x Holanda – Arrowhead Stadium (Kansas City) 20h
25 de junho: Japão x Europa B – AT&T Stadium (Dallas) 20h
Grupo G
15 de junho: Bélgica x Egito – Lumen Field (Seattle) 16h
15 de junho: Irã x Nova Zelândia – SoFi Stadium (Los Angeles) 22h
21 de junho: Bélgica x Irã – SoFi Stadium (Los Angeles) 16h
21 de junho: Nova Zelândia x Egito – BC Place (Vancouver, Canadá) 22h
26 de junho: Nova Zelândia x Bélgica – BC Place (Vancouver, Canadá) 00h
26 de junho: Egito x Irã Lumen Field – (Seattle) 00h
Grupo H
21 de junho: Espanha x Arábia Saudita – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 13h
15 de junho: Arábia Saudita x Uruguai – Hard Rock Stadium (Miami) 19h
21 de junho: Espanha x Arábia Saudita – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 13h
21 de junho: Uruguai x Cabo Verde – Hard Rock Stadium (Miami) 19h
26 de junho: Uruguai x Espanha – Estadio Akron (Guadalajara, México) 21h
26 de junho: Cabo Verde x Arábia Saudita – NRG Stadium (Houston) 21h
Grupo I
16 de junho: França x Senegal – MetLife Stadium (New York/New Jersey) 16h
16 de junho: Intercontinental 2 x Noruega – Gillette Stadium (Boston) 19h
22 de junho: França x Intercontinental 2 – Lincoln Financial Field (Filadélfia) 18h
22 de junho: Noruega x Senegal – MetLife Stadium (New York/New Jersey) 21h
26 de junho: Noruega x França – Gillette Stadium (Boston) 16h
26 de junho: Senegal x Intercontinental 2 – BMO Field (Toronto, Canadá) 16h
Grupo J
16 de junho: Argentina x Argélia – Arrowhead Stadium (Kansas City) 22h
16 de junho: Áustria x Jordânia – Levi’s Stadium (San Francisco) —
22 de junho: Argentina x Áustria – AT&T Stadium (Dallas) 14h
16 de junho: Jordânia x Argélia – Levi’s Stadium (San Francisco) 0h
27 de junho: Jordânia x Argentina – AT&T Stadium (Dallas) 23h
27 de junho: Argélia x Áustria – Arrowhead Stadium (Kansas City) 23h
Grupo K
17 de junho: Portugal x Intercontinental 1 NRG – Stadium (Houston) 14h
17 de junho: Uzbequistão x Colômbia – Azteca (Cidade do México) 23h
23 de junho: Portugal x Uzbequistão – NRG Stadium (Houston) 14h
23 de junho: Colômbia x Intercontinental 1 – Estadio Akron (Guadalajara, México) 23h
27 de junho: Colômbia x Portugal – Hard Rock Stadium (Miami) 20h30
27 de junho: Intercontinental 1 x Uzbequistão – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 20h30
Grupo L
17 de junho: Inglaterra x Croácia – AT&T Stadium (Dallas) 17h
17 de junho: Gana x Panamá – BMO Field (Toronto, Canadá) 20h
23 de junho: Inglaterra x Gana – Gillette Stadium (Boston) 17h
23 de junho: Panamá x Croácia – BMO Field (Toronto, Canadá) 20h
27 de junho: Panamá x Inglaterra – MetLife Stadium (New York/New Jersey) 18h
27 de junho: Croácia x Gana – Lincoln Financial Field (Filadélfia) 18h