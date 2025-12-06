Com foco na Copa do Brasil, Cruzeiro deve rodar elenco contra o Santos: “Calendário exige”

Leonardo Jardim tem o intuito de observar determinados jogadores antes da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians nas próximas semanas

Dessa forma, o confronto com o Peixe está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Três dias depois, terá o jogo de ida com o Timão, no Mineirão, na busca pelo título nacional para coroar a temporada.

Após confirmar o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que não pode mais alcançar o Palmeiras, pretende rodar o elenco na última rodada. Afinal, a equipe celeste terá pela frente a semifinal da Copa do Brasil, em dois jogos contra o Corinthians.

“Gostaríamos de jogar com a nossa melhor versão. Você sabe que eu não sou muito adepto de rodar o elenco e fazer grandes trocas de vários jogadores, mas o calendário exige. Temos um jogo daqui a seis dias e eu não posso colocar esta equipe que jogou mais, que já traz 50, 60 jogos ao longo da temporada, fazer viagens, jogar mais um jogo difícil, que vai ser o jogo em Santos”, disse o técnico Leonardo Jardim.

Além disso, o comandante ressaltou que pode ser uma oportunidade de ver de perto quem não tem atuado com frequência na temporada. O intuito é dar tempo de jogo para esses jogadores antes da semifinal.

“É uma porta também que se abre para aqueles que têm jogado menos, mostrar que realmente o porquê que estão aqui no elenco do Cruzeiro e também ganhar algum ritmo porque seguir a taça é uma prova extremamente competitiva. Não vamos jogar só com uns, vamos jogar com outros e isso também vai ganhar um pouco de atividade, de tempo de jogo para seguir nos ajudar na semifinal”, completou.