Bruno Pivetti enaltece atuação e integração com a base no Flamengo: “Temos muitos potenciais”

“Antes de começar, gostaria de desejar boa sorte ao Filipe Luís, ao José Boto, todo o estafe e jogadores do profissional. Estamos na torcida para que voltem com mais uma taça. Tenho certeza de que vão fazer um grande trabalho. Do nosso lado, tentamos contribuir da melhor maneira, oferecendo um tempo maior de preparação ao elenco profissional tendo em vista o Intercontinental”, frisou.

“É por esse trabalho (de integração entre base e profissional) que conseguimos fazer um grande jogo hoje, contra uma equipe fortíssima que fez uma grande campanha. Isso abrilhantou ainda mais o desempenho dos jogadores profissionais que estavam conosco, para encorpar mais a equipe, e principalmente para os da base. Na minha opinião, competiram muito bem e mostraram todo seu talento, seu potencial. Foi um jogo muito prazeroso para quem assistiu e gosta de futebol”, acrescentou.

Jogo franco e movimentado

Ao longo da partida, o Rubro-Negro esteve à frente no placar em três oportunizes, mas cedeu o empate em todas elas. Na visão de Pivetti, a partida evidenciou o potencial de alguns jogadores da base. “Jogo franco, as duas equipes tentando buscar a vitória, saindo de trás, uma qualidade muito grande de jogo. Apesar do pouco tempo de treino, os jogadores assimilaram bem o nosso plano de jogo. Facilita o fato de fazermos de tudo para espelhar no sub-20 o modelo do profissional. Essa ida de jogadores para treinar no profissional é constante no Flamengo. Saio daqui muito satisfeito. Acredito até que poderíamos ter conquistado a vitória, mas sabemos da força do Mirassol, principalmente dentro de casa. Hoje, fica claro que temos muitos potenciais jogadores. Se continuarem trabalhando bem, podem dar muita alegria aos torcedores do Flamengo”, analisou. O Rubro-Negro volta suas atenções para a disputa da Copa Intercontinental. Afinal, a equipe, que encerrou o Brasileirão com 79 pontos, entra em campo na quarta-feira (10). O adversário será o Cruz Azul (MEX), nas quartas de final, em Doha, no Catar. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

