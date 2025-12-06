Betinho Marques – Autonomia para quem chega e o fim da “morrinha” do vestiário

"Que o Atlético,ara 2026, contrate bem e pontualmente, mas, pela madrugada, não se dá equilíbrio sem Alma e sem um primeiro volante" / Crédito: Jogada 10

Ô Deus maravilhoso! Chegou a última rodada do ano para o atleticano. Que alívio! Parece que envelhecemos 25 anos pelo desgaste de ver um elenco tão sem sal como o de 2025 jogar. Salvo algumas ótimas exceções, graças ao criador, ninguém aguenta mais ver ou conviver com tamanha insolência de alguns partícipes dessa indiferença tão grande. Na camisa do Galo nunca pode ter gente amarela. A propósito, escrevo esta coluna pré-rodada com uma linda camisa branca retrô com um “9” às costas.

Ó Senhor! Tenha piedade de nós. Faça que consigamos revelar um centroavante. Pode ser o bom Cauã Soares ganhando quilometragem já no Mineiro. Mas, por favor, Senhor, dê equilíbrio às cabeças pensantes do CAM em 2026. Ajude a gestão de futebol a encontrar o treinador para um “CAFÉ de SINTONIA” com a gestão da BASE. Faça o executivo de futebol explicar que esse clube deve cerca de R$ 2 bilhões e precisa juntar revelação + contratações CERTAS. É o tal do EQUILÍBRIO. Sem base não há sustentabilidade, mas não é só JOGAR os meninos na fogueira. É preciso ter coragem de ROMPER com o que não funciona, deixar somente quem será útil e juntar com a FOME da juventude que ainda sonha em comprar uma CASA para os PAIS e marcar um gol com a MASSA lotando a sua CASA. Mas isso tudo só vai funcionar se o povo DIALOGAR. Atlético 2026 Ajude, meu Senhor, que o Atlético contrate bem e pontualmente, mas, pela madrugada, não se dá equilíbrio sem ALMA e sem um primeiro volante. Antes, porém, suba o Luiz Peu para ganhar cancha no profissional.

Ajude, meu Senhor, que o pessoal da SAF não se preocupe com bandeira virada, crítica de jornalista e revolta de torcida; afinal, enquanto há briga há esperança e amor jorrando. A pior relação é quando há indiferença. Indiferença é morte em vida. Que o ano de 2026 do CAM tenha SINTONIA fina de objetivos, tenha muita BASE e o prometido BOM APORTE. Por fim, Papai do céu, perdoe a palavra, mas que saia a MORRINHA e volte o TESÃO, que nada mais é que o DESEJO único de envergar este manto preto e branco.

Graças ao Senhor, é a última rodada, e vou sair — como hoje, amanhã e depois de amanhã — desfilando o preto e o branco, orgulhoso pela cidade, mas sem preocupação de ver essa MORRINHA de quem não quer estar no Galo a jogar. Hora de ar novo, de abrir a janela, tocar o hino, refletir, renovar e de a SAF APORTAR. Envelhecemos 25 anos, mas depois de amanhã a saudade baterá à porta, no ciclo sem fim de quem é UMA VEZ ATÉ MORRER. Ops, Papai do Céu! Um último pedido: não deixe gente ruim se aproximar ou conduzir a vida do Atlético. Mais do que o “EU”, desde sempre, o Galo é bíblico e sagrado. O canto do Galo é um aviso de transformação. Afinal, o Atlético é a verdadeira simbologia da COMUNHÃO, do Deus entre NÓS. E NÓS somos o Clube Atlético Mineiro.