Bap projeta mercado agressivo: Flamengo pode gastar até R$ 1 bilhão em contratações

Bap projeta mercado agressivo: Flamengo pode gastar até R$ 1 bilhão em contrataçõesPresidente rubro-negro planeja ajuste no elenco, com três contratações na próxima janela: um goleiro, um zagueiro e um atacante de peso
O Flamengo trabalha com a possibilidade de contratar três peças-chave para a temporada de 2026: um goleiro, um zagueiro e um atacante de renome, de acordo com informações da ESPN. O presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap), em entrevista à Flamengo TV, deixou claro que o investimento pode ser ainda maior:
“Se eu tiver que gastar R$ 1 bilhão para continuar ganhando tudo, eu posso gastar. A decisão de gastar só tem consequência: tem que ter dinheiro para pagar. Dentro do horizonte de dois anos de planejamento, eu poderia gastar R$ 1 bilhão no próximo ano. Devo? Aí entra a avaliação. Vamos caminhar um dia de cada vez”, afirmou.
Além de reforços, a diretoria estabeleceu como prioridade reduzir a idade média do elenco. Bap explicou que o processo exige visão de longo prazo:
– Jogadores contratados hoje com 26 anos estarão mais velhos em dois ou três anos.
– A análise precisa considerar contratos de quatro temporadas e o impacto futuro na formação do grupo.
– O dirigente comparou o planejamento a um “jogo de xadrez”, que não pode ser pensado apenas para um ciclo curto.
Situação contratual e renovações
O clube também trabalha para manter peças fundamentais. Sãos os casos do goleiro Agustín Rossi (destaque na conquista da Libertadores, tem contrato até dezembro de 2027, mas negocia valorização salarial), do meia Arrascaeta (já ampliou seu vínculo até 2028, com possibilidade de extensão até 2029) e do técnico Filipe Luís (está em processo de renovação, com conversas conduzidas diretamente por Bap junto ao agente Jorge Mendes).
O diretor de futebol José Boto participa das tratativas, mas apenas repassa os números definidos pela presidência. Nos bastidores, há otimismo quanto a um acordo com Filipe Luís, embora a expectativa seja de que as negociações avancem apenas após o término do Brasileirão.
Próximos passos
Com o título nacional assegurado e a Copa Intercontinental pela frente, o Flamengo já projeta 2026 como um ano de renovação e investimento pesado, equilibrando contratações de impacto com a estratégia de rejuvenescimento do elenco.