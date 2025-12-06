Bap projeta mercado agressivo: Flamengo pode gastar até R$ 1 bilhão em contratações

Presidente rubro-negro planeja ajuste no elenco, com três contratações na próxima janela: um goleiro, um zagueiro e um atacante de peso / Crédito: Jogada 10

O Flamengo trabalha com a possibilidade de contratar três peças-chave para a temporada de 2026: um goleiro, um zagueiro e um atacante de renome, de acordo com informações da ESPN. O presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap), em entrevista à Flamengo TV, deixou claro que o investimento pode ser ainda maior: “Se eu tiver que gastar R$ 1 bilhão para continuar ganhando tudo, eu posso gastar. A decisão de gastar só tem consequência: tem que ter dinheiro para pagar. Dentro do horizonte de dois anos de planejamento, eu poderia gastar R$ 1 bilhão no próximo ano. Devo? Aí entra a avaliação. Vamos caminhar um dia de cada vez”, afirmou.

Além de reforços, a diretoria estabeleceu como prioridade reduzir a idade média do elenco. Bap explicou que o processo exige visão de longo prazo: – Jogadores contratados hoje com 26 anos estarão mais velhos em dois ou três anos. – A análise precisa considerar contratos de quatro temporadas e o impacto futuro na formação do grupo. – O dirigente comparou o planejamento a um “jogo de xadrez”, que não pode ser pensado apenas para um ciclo curto.