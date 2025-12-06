Atlético x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragemGalo e Cruz-Maltino se enfrentam neste domingo (7), na Arena MRV, por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026
Neste domingo (6), às 16h (de Brasília), Atlético e Vasco se enfrentam, na Arena MRV, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em disputa, uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. No primeiro turno, em São Januário, os times empataram em 1 a 1.
Onde assistir?
Premiere (pay-per-view)
Como chega o Atlético?
O Galo precisa vencer para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Neste ano, o Atlético amargou o vice-campeonato ao ser derrotado nos pênaltis para o Lanús. Em caso de empate ou derrota, terá que secar Santos, Ceará e Fortaleza. Apenas um poderá vencer para o time mineiro conseguir a classificação.
O técnico Jorge Sampaoli avalia fazer mudanças no Atlético após a derrota na última rodada, para o Palmeiras, dentro de casa. Hulk e Alexsander podem ser as novidades. Lyanco e Júnior Santos seguem no departamento médico.
Como chega o Vasco?
O Cruz-Maltino está com a cabeça no duelo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (11). Por conta disso, não relacionou cinco titulares para a partida: Léo Jardim, Paulo Henrique, Coutinho, Nuno Moreira e Rayan. Lucas Piton lesionado e Cuesta suspenso, também são desfalques.
O Vasco precisa de um empate para garantir classificação na Copa Sul-Americana. Em caso de derrota, terá que secar Santos, Ceará e Fortaleza. Apenas um rival poderá vencer na última rodada.
ATLÉTICO X VASCO
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 07/12/2025 (domingo), às 16h (horário de Brasília)
Atlético: Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander); Gustavo Scarpa (Cuello), Dudu e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli.
Vasco: Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Victor Luís; Barros, Thiago Mendes e Matheus França; Andrés Gómez, David e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Braulio da Silva Machado (SC)