Atlético x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Galo e Cruz-Maltino se enfrentam neste domingo (7), na Arena MRV, por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026

Neste domingo (6), às 16h (de Brasília), Atlético e Vasco se enfrentam, na Arena MRV, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em disputa, uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. No primeiro turno, em São Januário, os times empataram em 1 a 1.

Como chega o Atlético?

O Galo precisa vencer para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Neste ano, o Atlético amargou o vice-campeonato ao ser derrotado nos pênaltis para o Lanús. Em caso de empate ou derrota, terá que secar Santos, Ceará e Fortaleza. Apenas um poderá vencer para o time mineiro conseguir a classificação.

O técnico Jorge Sampaoli avalia fazer mudanças no Atlético após a derrota na última rodada, para o Palmeiras, dentro de casa. Hulk e Alexsander podem ser as novidades. Lyanco e Júnior Santos seguem no departamento médico.

Como chega o Vasco?

O Cruz-Maltino está com a cabeça no duelo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (11). Por conta disso, não relacionou cinco titulares para a partida: Léo Jardim, Paulo Henrique, Coutinho, Nuno Moreira e Rayan. Lucas Piton lesionado e Cuesta suspenso, também são desfalques.