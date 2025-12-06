Após constrangimento, Infantino se retrata com técnico da Argentina por protocolo da taça

Presidente da Fifa admite falha por Scaloni ter sido obrigado a usar luvas para carregar a cobiçada taça da Copa até o palco na sexta-feira / Crédito: Jogada 10

Um dia depois do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, em Washington (EUA), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez sua primeira retratação pública. Neste sábado (6), o dirigente pediu desculpas ao técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, por um episódio constrangedor ocorrido na cerimônia de sexta-feira (5): o treinador foi obrigado a usar luvas para carregar a taça da Copa até o palco. Durante o evento de divulgação dos jogos, Infantino corrigiu o erro e convidou Scaloni a segurar novamente o troféu, desta vez sem restrições.

“Peço desculpas a você, afinal os campeões do mundo podem tocar a taça. Agora venha aqui, portanto, e segure sem luvas. Pode segurar mais uma vez”, declarou o presidente da entidade máxima do futebol. Reação de Scaloni O técnico argentino, campeão mundial em 2022 no Catar, tratou a situação com leveza e bom humor. “Acho que me confundiram com outra pessoa e, portanto, não me deixaram tocá-la ontem (sexta-feira)”, brincou. A tradição da Fifa estabelece que apenas campeões do mundo podem ter contato direto com o troféu, mas, por falha de protocolo, Scaloni precisou usar luvas no sorteio dos grupos. O equívoco foi reparado na cerimônia seguinte.