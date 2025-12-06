Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após constrangimento, Infantino se retrata com técnico da Argentina por protocolo da taça

Presidente da Fifa admite falha por Scaloni ter sido obrigado a usar luvas para carregar a cobiçada taça da Copa até o palco na sexta-feira
Um dia depois do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, em Washington (EUA), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez sua primeira retratação pública. Neste sábado (6), o dirigente pediu desculpas ao técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, por um episódio constrangedor ocorrido na cerimônia de sexta-feira (5): o treinador foi obrigado a usar luvas para carregar a taça da Copa até o palco.

Durante o evento de divulgação dos jogos, Infantino corrigiu o erro e convidou Scaloni a segurar novamente o troféu, desta vez sem restrições.

“Peço desculpas a você, afinal os campeões do mundo podem tocar a taça. Agora venha aqui, portanto, e segure sem luvas. Pode segurar mais uma vez”, declarou o presidente da entidade máxima do futebol.

Reação de Scaloni

O técnico argentino, campeão mundial em 2022 no Catar, tratou a situação com leveza e bom humor.

“Acho que me confundiram com outra pessoa e, portanto, não me deixaram tocá-la ontem (sexta-feira)”, brincou.

A tradição da Fifa estabelece que apenas campeões do mundo podem ter contato direto com o troféu, mas, por falha de protocolo, Scaloni precisou usar luvas no sorteio dos grupos. O equívoco foi reparado na cerimônia seguinte.

Definição dos jogos

Além da retratação, a Fifa aproveitou o sábado para confirmar datas, horários e locais das partidas das 48 seleções que disputarão o Mundial. A Seleção Brasileira já conhece seu caminho na fase de grupos:

A estreia ocorrerá diante do Marrocos, em 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford. Depois, no dia 19, o adversário será contra o Haiti, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Na última rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a Escócia, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Com o calendário definido, a CBF poderá ajustar os detalhes finais da logística e da concentração da delegação na América do Norte.

