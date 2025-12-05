Técnico do Haiti, sobre cair no mesmo grupo do Brasil: “Grande visibilidade”

Sébastien Migne, de 52 anos, também destaca diferença do estilo de futebol das seleções no grupo C da Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Técnico do Haiti, Sébastien Migne celebrou o fato de estar no mesmo grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Apesar da diferença entre as seleções, o treinador não se preocupou com as dificuldades que vai enfrentar e celebrou o fato da visibilidade para seleção haitiana. Além disso, ele elogiou Escócia e Marrocos. A declaração aconteceu após sorteio da fase de grupos em Washington, nos Estados Unidos. “Em termos de visibilidade para o Haiti, isso vai ser extraordinário. O Brasil, somado ao Marrocos — que foi semifinalista da última Copa do Mundo — e depois a Escócia. Teremos três estilos de futebol diferentes para enfrentar. Não será fácil para nós, teremos que estar à altura”, destacou ao Sportv.

Sébastien ainda relembrou que já enfrentou a Seleção Brasileira em 2022 por Camarões. Naquela ocasião, a equipe africana venceu o Brasil ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. “Tive a chance de jogar contra o Brasil na última Copa do Mundo com Camarões. Eu era auxiliar dos camaroneses em 2022. Tudo correu bem para nós e vencemos. Mas era diferente, a Seleção Brasileira já estava classificada. De qualquer forma, será uma bela história”, reforçou. Brasil e Haiti, portanto, vão se enfrentar pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, no dia 19 de junho (sexta-feira). O horário e local da partida será definida neste sábado (6).