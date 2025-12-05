Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeiro bordão de Galvão Bueno em sua estreia no SBT viraliza; veja

Primeira participação do histórico narrador no SBT ocorre durante transmissão do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
A tão esperada estreia de Galvão Bueno em sua nova emissora, o SBT, ocorreu na tarde desta sexta-feira (05/12), durante a transmissão do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Assim, entre as ocasiões mais marcantes em sua primeira aparição foi quando o comunicador falou o bordão do canal.

“O seguinte, deixa eu falar uma coisa pela primeira vez, a Copa está começando né? Então, vem aí, ‘Futebol no SBT: O Brasil joga aqui’, frisou o profissional de comunicação.

Além disso, estiveram com Galvão Bueno na exibição do sorteio o também ex-Globo Tiago Leifert, que foi o responsável por chamá-lo ao palco no início da transmissão. Os dois dividiram a atração com o comentarista Mauro Beting e Wallace Neguerê. Outros participantes foram o jornalista João Venturi, o ex-jogador Alexandre Pato e a influenciadora Gabi Martins.

Inclusive, outro momento emblemático ocorreu no início da transmissão, quando o narrador agradeceu à Band.

Hoje estou tendo a felicidade de estrear no SBT. Quero agradecer à Band e ao meu amigo Jhonny Saad. Eu tenho contrato lá até 31 de dezembro, e partir de 1º de janeiro estamos juntos aqui. Jhonny, um beijo e muito obrigado pela liberação”, ressaltou o histórico profissional de comunicação.

Esta, aliás, também simboliza a primeira vez que o comunicador narrará uma edição de Mundial fora da Globo desde 1974. Ao todo, ele esteve presente em 13 edições consecutivas, de 1974 a 2022, da principal competição de seleções. Pouco tempo depois de sua última participação em Copa do Mundo, ele anunciou sua saída da emissora da família Marinho.

Galvão Bueno cumprirá o contrato com a Band

Apesar da estreia pelo SBT, o narrador permanecerá oficialmente na Band até 21 de dezembro. Ele seguirá à frente do programa Galvão e Amigos nas próximas duas segundas-feiras, cumprindo integralmente sua agenda antes da migração definitiva para o novo canal.

Bastidores do acordo do SBT para transmitir a Copa

A chegada do narrador ao SBT está diretamente ligada ao pacote adquirido pela emissora para o Mundial de 2026. A empresa comprou os direitos de transmissão do torneio em parceria com a NSports, da qual o locutor atua como um dos sócios.

Segundo noticiou a Folha de S. Paulo, o investimento conjunto foi de 25 milhões de dólares — cerca de R$ 134,5 milhões — para garantir um lote com 32 partidas. As negociações com a Fifa começaram com valores mais altos, mas diminuíram após avanços nas conversas. A expectativa inicial do canal era adquirir 54 jogos.

