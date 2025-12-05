Orlando City faz proposta por atacante do Bahia

Orlando City faz proposta por atacante do BahiaJovem ganhou oportunidades durante o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, além de atuar também no Brasileirão
O atacante Tiago, cria da base do Bahia, está na mira do futebol internacional. Afinal, o Orlando City, dos Estados Unidos, fez proposta pelo jogador, de apenas 20 anos.
No entanto, os valores não agradaram à cúpula tricolor. Dessa maneira, o clube norte-americano cogita aumentar as cifras para ter a promessa já em 2026.
Tiago começou a ganhar chance no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, competição na qual terminou como artilheiro. Aliás, anotou um hat-trick na decisão diante do Confiança.
Em seguida, ganhou mais oportunidades com Rogério Ceni no Brasileirão, principalmente por conta das lesões dos atacantes do Bahia e com a venda de Lucho Rodríguez. Assim, o jogador aproveitou as chances e renovou contrato até o fim de 2027.
Na atual temporada, Tiago marcou 11 gols e deu três assistências em 42 jogos.