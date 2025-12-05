Orlando City faz proposta por atacante do Bahia

Jovem ganhou oportunidades durante o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, além de atuar também no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O atacante Tiago, cria da base do Bahia, está na mira do futebol internacional. Afinal, o Orlando City, dos Estados Unidos, fez proposta pelo jogador, de apenas 20 anos. No entanto, os valores não agradaram à cúpula tricolor. Dessa maneira, o clube norte-americano cogita aumentar as cifras para ter a promessa já em 2026.