Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Orlando City faz proposta por atacante do Bahia

Orlando City faz proposta por atacante do Bahia

Jovem ganhou oportunidades durante o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, além de atuar também no Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Tiago, cria da base do Bahia, está na mira do futebol internacional. Afinal, o Orlando City, dos Estados Unidos, fez proposta pelo jogador, de apenas 20 anos.

No entanto, os valores não agradaram à cúpula tricolor. Dessa maneira, o clube norte-americano cogita aumentar as cifras para ter a promessa já em 2026.

Tiago começou a ganhar chance no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, competição na qual terminou como artilheiro. Aliás, anotou um hat-trick na decisão diante do Confiança.

Em seguida, ganhou mais oportunidades com Rogério Ceni no Brasileirão, principalmente por conta das lesões dos atacantes do Bahia e com a venda de Lucho Rodríguez. Assim, o jogador aproveitou as chances e renovou contrato até o fim de 2027.

Na atual temporada, Tiago marcou 11 gols e deu três assistências em 42 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar