Especulações apontam desavenças entre esposa e família de atacante do Flamengo

Companheira condenou jogador do Rubro-Negro através da postagem de vídeos nas redes sociais e internautas passaram a criar teorias / Crédito: Jogada 10

A fase do atacante Luiz Araújo parece não estar boa em sua vida pessoal. Isso porque rumores indicam problemas de relacionamento entre sua esposa, Ingrid Cantarini, o jogador e sua família. A companheira chegou a até expor críticas ao camisa 7 por meio de indiretas em vídeo pelas redes sociais. “Homem tem que tratar esposa como prioridade em sua vida e que além disso tem que defendê-la na sua presença e na ausência”, disparou a esposa do atacante do Flamengo nas redes sociais.

O perfil “Daily Garotinho” foi o responsável por noticiar o episódio. Posteriormente ao comportamento da companheira do jogador, fãs de Luiz Araújo identificaram algumas atitudes contraditórias de Ingrid que também alimentaram especulações. A propósito, percebeu-se que ela deixou de seguir os membros da família do atleta. Até mesmo o irmão dele, com quem tinha uma afinidade maior. Por sua vez, ele fez uma postagem enigmática recentemente. Na ocasião, indicava que estava com vontade de expor toda a verdade. Luiz Araújo perde espaço no time titular do Flamengo O camisa 7 foi a peça que o técnico Filipe Luís mais utilizou na temporada ao lado do goleiro Rossi, com 65 partidas. Apesar disso, camisa 7 não é titular absoluto e intercala a condição entre reserva e presença no time inicial.