São Paulo pode ter três novos desfalques para o duelo contra o Vitória

Bobadilla recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto Alan Franco e Luciano deixaram o jogo contra o Inter com dores musculares / Crédito: Jogada 10

O São Paulo venceu o Internacional por 3 a 0, nesta quarta-feira (04/12), na Vila Belmiro, mas também teve motivos para lamentar. Afinal, durante o jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Alan Franco e o atacante Luciano deixaram o campo com dores e passaram a preocupar a comissão técnica para a última rodada. Alan Franco foi o primeiro a acender o alerta. O defensor sentiu o joelho direito por volta dos 30 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído. Arboleda, recentemente recuperado de uma lesão muscular, entrou em seu lugar. Ao chegar ao banco, o argentino iniciou imediatamente o tratamento com gelo.

Luciano, por sua vez, ficou em campo até a etapa final, mas também não resistiu. Após uma finalização, apontou para a região do adutor esquerdo, caiu no gramado e pediu substituição. Lucca entrou em seu lugar. Assim, caso as lesões acabem sendo confirmadas, a dupla ampliará a lista de baixas do São Paulo, que pode voltar a ter 12 atletas no departamento médico. Afinal, antes da partida contra o Colorado, o número havia diminuído após as liberações de Luciano, Arboleda e Ferreira. O DM do Tricolor Outros atletas machucados são: Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no joelho direito), Luan (adutor direito), Oscar (repouso após síncope), Enzo (pós-cirurgia de hérnia inguinal), Lucas (dores no joelho direito), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Dinenno (artroscopia no joelho direito), Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar) e Rodriguinho (problema respiratório). Além dos possíveis desfalques por lesão, o técnico Hernán Crespo já tem uma ausência confirmada. Afinal, Bobadilla levou o terceiro cartão amarelo diante do Internacional e está suspenso. Assim, sem o volante paraguaio, a tendência é que Alisson seja o escolhido para compor o meio-campo.