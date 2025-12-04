Organizada de Santos e Internacional entram em confronto e bloqueiam rodovia

Uma briga generalizada entre torcedores de Santos e Internacional bloqueou a BR-101 na manhã desta quinta-feira (04/12), em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o confronto foi provocado por uma emboscada organizada por membros de uma torcida santista contra um ônibus que transportava torcedores colorados.

A confusão aconteceu no retorno das delegações aos seus estados, após as partidas disputadas na noite anterior. O Santos havia vencido o Juventude por 3 a 0, em Caxias do Sul, enquanto o Internacional deixou a Vila Belmiro derrotado pelo São Paulo pelo mesmo placar.