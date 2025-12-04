Marlon Freitas: “Não sou nada sem o Botafogo”

“Sou apaixonado pelo Botafogo, faz parte da minha história. Eu não sou nada sem o Botafogo. Acho que ninguém me conheceria, ninguém conheceria o Marlon de hoje se não fosse o Botafogo, por tudo que o Botafogo me deu”, disse em participação no canal do YouTube do craque Romário.

Peça fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileiro do ano passado, o volante Marlon Freitas se declarou ao Botafogo . Ele acredita que se não jogasse no Alvinegro ninguém o conheceria. Além disso, ele também comentou sobre oportunidade na Seleção Brasileira.

Mesmo com temporada irreuglar, Marlon Freitas ainda sonha com uma oportunidade na Seleção Brasileira. Para isso, ele vê técnico Davide Ancelotti como um elo, já que é filho de Carlo Ancelotti, treinador do Brasil.

“Acho que é um sonho. Eu, particularmente, o ano passado foi a minha melhor temporada. E querendo ou não, eu criei uma esperança, só que eu sabia que tinha que ter continuidade. E passa muito pelo clube também. Eu acredito muito nisso. Quando você disputa taças, quando você está ali na parte de cima da tabela, querendo ou não, o treinador vai assistir os seus jogos, sabe que é uma equipe, querendo ou não, competitiva, tem valores, tem grandes jogadores. Então, assim, era um objetivo meu, pessoal, de ter uma oportunidade. Mas eu sigo trabalhando, é um sonho”, contou.

Nesta quinta-feira (4), o Botafogo encara o Cruzeiro em partida que encerra a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. O Alvinegro busca se aproximar da vaga direta para Libertadores.

Mais de Marlon Freitas:

Líderes: “Então o (Alexander) Barboza e o Alex (Telles) são dois caras que eu entregaria a faixa de capitão com a maior tranquilidade do mundo porque eu sei que antes de eles liderarem as pessoas, eles vão ser líderes deles mesmos. Primeiro, entendeu? Eu carrego isso comigo. Antes de eu ser líder do Alex e do Barboza, eu tenho que ser o líder do Marlon. Eu não vou falar algo que eu não acredito para eles. Isso não é liderança. Se eu passar algo para eles, é porque eu acredito naquilo e eu sei que eles vão comigo porque me conhecem, sabem da pessoa que eu sou, do meu caráter.