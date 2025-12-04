Fluminense define futuro de lateral-esquerdo para 2026

Rafael Monteiro, que estava emprestado para o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, deve vestir a camisa do Londrina / Crédito: Jogada 10

Além da saída sacramentada do zagueiro Manoel, o Fluminense também definiu o destino do lateral-esquerdo Rafael Monteiro. O jogador, que estava emprestado ao Amazonas, irá para o Londrina de forma definitiva. Falta apenas detalhes para o acerto. A informação inicial foi do “Central Fluminense”. Nesta temporada, Rafael Monteiro disputou a Série B, mas que acabou rebaixado para a Série C. O jogador atuou em 20 jogos em 2025, sendo 17 pelo time amazonense e três pelo Tricolor das Laranjeiras. Ele, aliás, entrou em campo contra Sampaio Corrêa, Volta Redonda e Maricá, pelo Campoenato Brasileiro. Não fez nenhum gol.