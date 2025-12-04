Fluminense define futuro de lateral-esquerdo para 2026

Fluminense define futuro de lateral-esquerdo para 2026Rafael Monteiro, que estava emprestado para o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, deve vestir a camisa do Londrina
Além da saída sacramentada do zagueiro Manoel, o Fluminense também definiu o destino do lateral-esquerdo Rafael Monteiro. O jogador, que estava emprestado ao Amazonas, irá para o Londrina de forma definitiva. Falta apenas detalhes para o acerto. A informação inicial foi do “Central Fluminense”.
Nesta temporada, Rafael Monteiro disputou a Série B, mas que acabou rebaixado para a Série C. O jogador atuou em 20 jogos em 2025, sendo 17 pelo time amazonense e três pelo Tricolor das Laranjeiras. Ele, aliás, entrou em campo contra Sampaio Corrêa, Volta Redonda e Maricá, pelo Campoenato Brasileiro. Não fez nenhum gol.
Revelado nas categorias de base do Fluminense, Rafael Monteiro estava no Tricolor desde 2016, quando chegou do Projeto Guerreirinhos, em Manaus. Na temporada de 2023, o jogador chegou a ser relacionado por Fernando Diniz para o time principal. Ele, assim, estreou nos minutos finais da partida contra o Bahia, às vésperas da final da Libertadores.
Por fim, Rafael Monteiro é um dos jogadores que estavam emprestado pelo Fluminense para a disputa da Série B. Os outros são o lateral-direito Jhonny, o zagueiro Kayky Almeida, o volante Freitas e o atacante Lelê. Todos ainda estão com futuro incerto.
