Flamengo bate próprio recorde no Brasileirão 2025; saiba qual

Rubro-Negro, que se despediu como mandante na última quarta (3/12), fecha competição com média de 62.313 torcedores por jogo em casa / Crédito: Jogada 10

A torcida do Flamengo deu um verdadeiro show na temporada 2025. E, não à toa, fechou sua participação como mandante no Brasileirão com um recorde na história dos pontos corridos (desde 2003). Afinal, com média de 62.313 torcedores por jogo, o Fla bateu a própria marca e ampliou a maior média de público do torneio desde a implementação do novo sistema. Assim, segundo publicação da CBF nesta quinta-feira (4/12), dia seguinte ao título Rubro-Negro exatamente no Maracanã, o Fla fechou o Brasileirão de 2025 com uma média superior a 2019, antigo recorde. Na ocasião, o time de Jorge Jesus levava 59.285 pessoas por partida como mandante. Com os 73.244 (recorde no futebol brasileiro 2025) que encheram o Maraca para ver a equipe vencer o Ceará por 1 a 0, a marca fechou em 62.313. Em ambos os anos, aliás, o Mais Querido passou ileso como mandante – não perdeu um jogo sequer.

LEIA MAIS: Os feitos de Filipe Luís no Flamengo após nova conquista Dessa forma, o Flamengo amplia a hegemonia em tal quesito. Afinal, detém as seis maiores marcas. Antes de 2019, o ano com maior público média foi 2023, seguido de 2022, 2024 e 2018 (veja a lista completa abaixo). O primeiro “intruso” é o Cruzeiro, que leva 44.613 pessoas por jogo neste ano de 2025. Tal número pode aumentar, já que a Raposa se despede do Mineirão (pelo Brasileirão, ao menos) nesta quinta, contra o Botafogo, pela 37ª rodada. A lista segue com Corinthians, que em 2024 levou 43.869 pessoas por jogo. O São Paulo de 2023 vem na sequência, com incrível média de 43.837. Fechando o Top-10, o Atlético-MG, campeão em 2021, levou 42.300 por partida no ano de sua segunda conquista. Confira o Top-10

• Atlético-MG (2021) – 42.300 • São Paulo (2023) – 43.837 • Corinthians (2024) – 43.869

• Cruzeiro (2025) – 44.613* * Em andamento • Fla (2018) – 51.224