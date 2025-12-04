Filipe Luís exalta força do Flamengo e indica permanência: “Quero ficar”

Campeão brasileiro, técnico afirma que elenco fez história e também comenta sobre pressão: "No Brasil é difícil ter um trabalho longevo" / Crédito: Jogada 10

Com apenas 14 meses no comando do time profissional do Flamengo, Filipe Luís ganhou seu quinto título. Nesta quarta-feira, a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará sacramentou a conquista do eneacampeonato do Brasileirão, quatro dias após o tetracampeonato da Libertadores contra o Flamengo. O treinador exaltou o orgulho de liderar o grupo e também fez questão de falar quer deseja continuar sua trajetória no clube. “Não sabia desse em concreto (único a vencer Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil como técnico e jogador). Realmente, eu estou muito feliz, não caiu a ficha, porque eu já estou pensando no próximo jogo. É tudo muito rápido, não tem muito tempo pra comemorar, mas eu falei pros jogadores e que eles tenham bem claro, porque eu vivi o outro lado como jogador. Não existe nada do que ser campeão como jogador, não existe nada. Todos os que estamos do lado de fora, porque não podemos jogar mais, mas eles fizeram história”, disse o treinador.

Filipe Luís, aliás, irá terminar uma temporada inteira como técnico do Flamengo, algo que não aconteceu com nenhum comandante. A última vez aconteceu com Luxemburgo em 2011. “No Brasil é difícil ter um trabalho longevo, a pressão é muito grande. A gente até vê alguns trabalhos longevos nos últimos anos. No Flamengo é mais difícil, porque é realmente uma máquina de triturar técnicos. Eu cheguei várias vezes aqui, em noites difíceis, e acabei sendo massacrado. Ser campeão brasileiro é muito difícil, para mim é o mais difícil, e eu falei isso para eles. E entendo o quão difícil é se manter. Se depender só de mim, eu estou renovado, mas não depende. Então, eu preciso conquistar o direito de permanecer aqui”, disse. E a renovação, Filipe Luís? Com o contrato até o final de dezembro, Filipe Luís salientou que deseja continuar no Flamengo na próxima temporada. “Se depender de mim, estou renovado. Não depende só de mim. Claro que quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira. Para isso trabalho todos os dias muitas e muitas horas e vou continuar”, destacou.

“Como posso sentar para renovar um contrato disputando a final da Libertadores, tendo quatro dias antes o Atlético, antes o Fluminense? Só um fenômeno para achar tanto tempo para tanta coisa”, disse. Elogios a treinadores brasileiros O treinador do Flamengo também rasgou elogios para diversos técnicos do país, incluindo Cuca, que o eliminou da Copa do Brasil deste ano pelo Atlético. “Acredito que quem estuda não tem passaporte. Se você estuda, ama e vive, aprende e é capaz de aplicar todo esse conhecimento no lugar que você esteja. No Brasileiro tem muitos estrangeiros. Foi o Artur Jorge, no Botafogo, o Abel Ferreira, que pra mim é número 1. Para mim o Jorge Jesus é o melhor de todos os tempos do Brasileiro. Todos eles deixaram algo”, destacou.