Empresário de Serna conta procura de clubes, mas destaca: “Feliz no Fluminense”

Colombiano vive bom momento no Tricolor e teve seu nome especulado pela imprensa de fora do país, especialmente no Oriente Médio

“Sempre perguntam pelo Serna. Você pode imaginar que estavam procurando o Kevin antes, quando ele não jogava tanto como titular, imagine agora que ele é titular e tem uma quantidade muito boa de gols e assistências. Essa informação de verdade eu não posso te dar porque começam a sair rumores, começam a aparecer nomes circulando por todos os lados. E o Serna está muito à vontade, muito contente e se sente muito bem no Fluminense”, comentou Narciso.

Em bom momento no Fluminense , Kevin Serna despertou interesse de clubes de fora do país, em especial do Oriente Médio. Segundo o empresário do atleta, Narciso Algamis, as consultas pelo jogador são constantes, mas ressaltou que o colombiano está contente em vestir a camisa do Tricolor das Laranjeiras. O jogador tem contrato até o fim de 2027.

Nesta temporada, Kevin Serna soma 21 participações em gols, com 12 gols e nove assistências. Ele igualou o argentino Germán Cano, com 20 gols e uma assistência. Ano passado, Arias, que hoje atua pelo Wolverhampton, da Inglaterra, participou 22 vezes de gols pelo Tricolor.

Por fim, Serna deve ser titular no domingo (7), às 16h (de Brasília), diante do Bahia, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Flu, aliás, é o 5º colocado, com 61 pontos, e busca vaga direta para Libertadores 2026.

Polêmica ainda com Renato Gaúcho

Narciso Algamis, aliás, ganhou um recado de Renato Gaúcho, até então técnico do Fluminense. O treinador demonstrou irritação com o agente, que cobrou mais espaço ao jogador no time titular. Renato, portanto, pediu que os representantes dos atletas “fiquem calados”.

“Os jogadores tem um contrato e são empregados do clube. Não tem nenhuma cláusula que devem ser titulares. Se um jogador chegar no clube e tiver essa cláusula, eu duvido. O Serna nos ajuda sempre. Tenho um grupo que tem que dar atenção e oportunidade a todos. E aí os jogadores aproveitam. O problema do empresário de futebol é que eles acham que eles sempre têm um Messi. Tem alguns empresários que acham que dando declarações lá fora vão mudar a minha cabeça. Tem empresários que quando são cobrados pelo presidente do clube ou o Paulo Angioni, eles desmentem. Dizem que não falaram”, comentou, em entrevista coletiva.