De virada, Corinthians vence São Paulo de novo e vai à final do Paulistão Feminino

Brabas saem atrás, mas buscam o 2 a 1 na Neo Química Arena com gols de Duda Sampaio e Jaqueline; final será contra o Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O Corinthians confirmou sua força e garantiu a vaga na final do Campeonato Paulista Feminino. Nesta quinta-feira (27/11), as Brabas venceram o São Paulo por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal. O placar, aliás, foi idêntico ao do confronto de ida, o que consolidou um agregado incontestável de 4 a 2 para o time alvinegro. Com a classificação, o Corinthians mantém sua hegemonia estadual e avança para mais uma decisão. O adversário na briga pelo título será o Palmeiras, que eliminou a Ferroviária na outra semifinal. O São Paulo, por sua vez, começou bem e sonhou com a vaga, mas não resistiu à pressão das donas da casa no segundo tempo e se despede da competição.