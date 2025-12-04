De virada, Corinthians vence São Paulo de novo e vai à final do Paulistão Feminino

De virada, Corinthians vence São Paulo de novo e vai à final do Paulistão FemininoBrabas saem atrás, mas buscam o 2 a 1 na Neo Química Arena com gols de Duda Sampaio e Jaqueline; final será contra o Palmeiras
O Corinthians confirmou sua força e garantiu a vaga na final do Campeonato Paulista Feminino. Nesta quinta-feira (27/11), as Brabas venceram o São Paulo por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal. O placar, aliás, foi idêntico ao do confronto de ida, o que consolidou um agregado incontestável de 4 a 2 para o time alvinegro.
Com a classificação, o Corinthians mantém sua hegemonia estadual e avança para mais uma decisão. O adversário na briga pelo título será o Palmeiras, que eliminou a Ferroviária na outra semifinal. O São Paulo, por sua vez, começou bem e sonhou com a vaga, mas não resistiu à pressão das donas da casa no segundo tempo e se despede da competição.
O jogo
O clássico começou quente. O São Paulo, que precisava do resultado, partiu para cima e abriu o placar logo aos 5 minutos. Kaká converteu um pênalti com categoria e colocou o Tricolor em vantagem, igualando o placar agregado. O Corinthians sentiu o golpe e demorou a se encontrar. A equipe visitante, inclusive, quase ampliou com Isa Guimarães e Duda Serrana, mas parou na trave e na goleira Lelê. As Brabas, no entanto, também assustaram com Vic Albuquerque, que acertou o poste aos 33 minutos.
Na volta do intervalo, o técnico Lucas Piccinato mexeu no time e a postura mudou completamente. O Corinthians pressionou e chegou ao empate aos 10 minutos. Duda Sampaio aproveitou uma jogada de Andressa Alves e finalizou de fora da área, contando com um desvio para marcar. A virada, que selou a classificação, veio aos 33. Após cobrança de escanteio, Jaqueline se antecipou à marcação na primeira trave e desviou para o fundo da rede. Nos minutos finais, a torcida alvinegra gritou “olé” e celebrou a vaga na grande final.
