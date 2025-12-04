Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Botafogo se enfrentam, nesta quinta-feira, no Mineirão / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro recebe o Botafogo, nesta quinta-feira (4), no jogo que encerra a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, ainda com objetivos para serem alcançados. Principalmente, pelo lado alvinegro. Afinal, o Cruzeiro já garantiu vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores e pode, no máximo, brigar pelo vice-campeonato com o Palmeiras. O Botafogo, no entanto, ainda briga por essa vaga direta nos grupos da principal competição continental.

Em resumo, o Cruzeiro é o terceiro colocado do Brasileiro, com 69 pontos, enquanto o Botafogo é o sexto, com 59 pontos. Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Botafogo terá transmissão Record (TV aberta), Cazé TV (streaming), Premiere (pay-per-view). Como chega o Cruzeiro De olho na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na próxima semana, o Cruzeiro deve fazer, nesta quinta, contra o Botafogo, o seu último jogo com força máxima no Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim, inclusive, já confirmou que irá poupar jogadores na última rodada, no domingo (7), contra o Santos. Dessa forma, a Raposa vai contar com o retorno de Kaio Jorge, poupado contra o Ceará, e Lucas Romeo, que cumpriu suspensão na última rodada. No entanto, Jardim ainda tem uma dúvida no ataque. Afinal, o atacante Arroyo, substituído durante o jogo contra o Ceará por dores na coxa direita, treinou nesta quarta, mas ainda não tem retorno certo ao time.

Como chega o Botafogo Sétimo colocado do Brasileiro, com 59 pontos, o Botafogo está dois pontos atrás do Fluminense, atual quinto colocado. Assim, o Glorioso ainda acredita na vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. No entanto, o Botafogo tem problemas para escalar o time nesta quinta-feira. Além dos muitos nomes que já estavam na lista do DM, o Glorioso ainda perdeu, nesta semana, o meia Savarino e o atacante Joquís Correa, ambos com lesões musculares. Além disso, o zagueiro Barbosa com um estiramento ligamentar no joelho direito e é outra baixa, enquanto Léo Linck ficará fora por um abscesso nas amígdalas. ,Davide Ancelotti também não conta com os suspensos Santi Rodríguez Mateo Ponte, e Ponte. CRUZEIRO x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 37ª rodada

Data-Hora: 4/12/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horionte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Sinisterra (Arroyo). Técnico: Leonardo Jardim.

BOTAFOGO: Raul; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Montoro e Cuiabano; Kadir Barría. Técnico: Davide Ancelotti.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)