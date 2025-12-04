Crespo pede que a política do São Paulo não interfira no campo: “Sem afetar o elenco”

Técnico relembra que temporada de 2026 já começa em janeiro e espera que fatores externos não compliquem o andamento do trabalho / Crédito: Jogada 10

O São Paulo fez o dever de casa e ficou com os três pontos diante do Internacional por 3 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe terá a última rodada para confirmar a oitava colocação e sonhar com o aumento de vagas na Libertadores-2026. Na coletiva, o técnico Hernán Crespo pediu que a política do clube, que viu a saída de diretores na semana, não afete o campo em 2026. Carlos Belmonte, assim como Nelsinho e Chapecó, deixaram seus respectivos cargos de dirigentes do Tricolor. “Quando um time ganha, são todos juntos: diretoria, comissão e jogadores. Agora estamos com sinergia, todos querendo melhorar o São Paulo. Na próxima temporada, que será um ano muito político, espero que os envolvidos possam entender que essas dificuldades condicionam o elenco. Sim, posso entender que será um ano difícil politicamente”, disse.

“Que tenham a capacidade de lutar corretamente para chegar à presidência, mas sem afetar o elenco, sem afetar o dia a dia do elenco que é o que mais interessa. Acho que para todos, na questão política, que todos eles têm objetivos individuais, que coloquem todos juntos para um objetivo coletivo em prol do São Paulo”, completou. “Importante entender que falta apenas um mês para a próxima temporada, você acha que vai mudar muito? Vai mudar, coisas vão acontecer, mas temos jogo já dia 11 de janeiro, temos que ter pés no chão também para a próxima temporada. Vai mudar, precisamos melhorar, mas um passo de cada vez. O que eu penso é que todas as escolhas feitas serão para melhorar o elenco. Já começamos a falar do próximo ano quando chegamos aos 45 pontos”, explicou. Momento tricolor Dentro das quatro linhas, Sabino, Maiki e Luciano estufaram as redes no triunfo que deixa o Tricolor com 51, na oitava colocação. Na última rodada da competição, o Tricolor mede forças com o Vitória, no Barradão, no domingo (6), às 16h (de Brasília).