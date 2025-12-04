Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo faz sondagem por Carbonero, do Internacional

Botafogo faz sondagem por Carbonero, do Internacional

Colombiano está emprestado pelo Racing, e Colorado não deve efetuar compra ao fim do contrato do jogador; saiba detalhes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo fez contato para contratar o atacante Johan Carbonero, do Internacional. O colombiano está emprestado pelo Racing ao clube gaúcho, que não deve exercer a opção de compra ao fim da temporrada. A pedida é entre 4 e 6 milhões de dólares, ou entre R$ 21 milhões e R$ 31 milhões, na cotação atual. A informação é do “ge”.

A diretoria do Botafogo fez uma sondagem com representantes de Carbonero e com o clube argentino nos últimos dias para entender a viabilidade do negócio. A situação ainda é inicial e não há definição se o clube carioca vai avançar com as conversas. No entanto, existe interesse.

Na atual temporada, Johan Carbonero tem 37 jogos (24 como titular), sete gols e duas assistências com a camisa colorada. O atacante, porém, não marca há oito jogos e terá a última oportunidade na rodada final do Brasileirão, quando o Inter recebe o Bragantino, no Beira-Rio.

Contratado no início deste ano, Carbonero chegou por empréstimo junto ao Racing, da Argentina. O Internacional pagou 350 mil (R$ 2,1 milhões) pela contratação. O jogador, aliás, foi formado nas categorias de base do Once Caldas e depois foi para o futebol argentino, passando pelo Gimnasia, por duas temporadas, até chegar ao clube argentino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar