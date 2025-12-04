Botafogo faz sondagem por Carbonero, do Internacional

Botafogo faz sondagem por Carbonero, do InternacionalColombiano está emprestado pelo Racing, e Colorado não deve efetuar compra ao fim do contrato do jogador; saiba detalhes
O Botafogo fez contato para contratar o atacante Johan Carbonero, do Internacional. O colombiano está emprestado pelo Racing ao clube gaúcho, que não deve exercer a opção de compra ao fim da temporrada. A pedida é entre 4 e 6 milhões de dólares, ou entre R$ 21 milhões e R$ 31 milhões, na cotação atual. A informação é do “ge”.
A diretoria do Botafogo fez uma sondagem com representantes de Carbonero e com o clube argentino nos últimos dias para entender a viabilidade do negócio. A situação ainda é inicial e não há definição se o clube carioca vai avançar com as conversas. No entanto, existe interesse.
Na atual temporada, Johan Carbonero tem 37 jogos (24 como titular), sete gols e duas assistências com a camisa colorada. O atacante, porém, não marca há oito jogos e terá a última oportunidade na rodada final do Brasileirão, quando o Inter recebe o Bragantino, no Beira-Rio.
Contratado no início deste ano, Carbonero chegou por empréstimo junto ao Racing, da Argentina. O Internacional pagou 350 mil (R$ 2,1 milhões) pela contratação. O jogador, aliás, foi formado nas categorias de base do Once Caldas e depois foi para o futebol argentino, passando pelo Gimnasia, por duas temporadas, até chegar ao clube argentino.
