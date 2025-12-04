Arrascaeta se declara após título brasileiro: “Sentimento difícil de explicar”

Ao lado de Bruno Henrique, uruguaio se isolou ainda mais como o maior vencedor da história do Flamengo, nesta quarta-feira

“É difícil explicar o sentimento desse momento. Não tem palavras que explicam a nossa torcida. Esse grupo merecia muito, o nosso treinador. Já faz um tempo que estou aqui no Flamengo, quase virei mais um torcedor, tento fazer o meu trabalho da melhor maneira possível”, disse Arrascaeta, à TV Globo.

Camisa 10 da Gávea, Arrascaeta é grande destaque do Flamengo na temporada. Após a conquista do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, com vitória por 1 a 0, no Maracanã , sobre o Ceará, o uruguaio teve dificuldade para encontrar palavras e destacou entrega do elenco.

“Tenho sentimento, sou ser humano e não tenho palavras para explicar o que está acontecendo hoje. Estamos em reta final do ano, a perna começa a pesar um pouco mais, ainda mais com as comemorações, mas temos que comemorar com a torcida, nossa família”, complementou.

Nesta temporada, Arrascaeta marcou 18 vezes e distribuiu 14 assistências em 33 jogos. Ele, aliás, fez comparação com o desempenho dele em 2019, temporada história para o Flamengo.

“Acredito que estou mais experiente (do que em 2019), isso ajuda dentro de campo. Nosso elenco era fantástico, todo mundo no auge, tínhamos um treinador que era um fenômeno. Chegava no Maraca já sabia que ia ganhar”, brincou.

Arrascaeta no Flamengo

Em sete anos, o uruguaio, aliás, conquistou cinco Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025), três Brasileirões (2019, 2020 e 2025), três Libertadores (2019, 2022 e 2025), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).