Alexander-Arnold desfalca o Real Madrid por pelo menos dois meses após nova lesão

Lateral perderá pelo menos dez jogos, enquanto Camavinga vira dúvida após entorse no tornozelo / Crédito: Jogada 10

Trent Alexander-Arnold ficará fora de ação por pelo menos dois meses. O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira (4) que o lateral sofreu uma lesão muscular no reto anterior do quadríceps da perna esquerda, durante a partida no estádio San Mamés, pelo Campeonato Espanhol. LEIA MAIS: Bayern de Munique parabeniza Flamengo por título do Brasileirão

Em nota oficial, o clube informou que os exames apontaram o problema muscular e que o jogador seguirá em recuperação, sem prazo exato para retorno. Com isso, Alexander-Arnold deve perder ao menos dez partidas em diferentes competições. Entre os confrontos mais relevantes dos quais ele ficará de fora estão os jogos da Champions contra Manchester City, Monaco e Benfica, a semifinal da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid e os compromissos da LaLiga diante de Sevilla, Betis e Alavés. A lesão é mais uma pedra no sapato no jogador inglês, que ainda busca sequência com Xabi Alonso após ter voltado recentemente de outra contusão muscular sofrida em setembro. Parte médico de Trent.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 4, 2025 Camavinga pode se juntar a Alexander-Arnold Outro que preocupa é Eduardo Camavinga, que deixou o campo antes do fim contra o Athletic Bilbao. A situação do francês, porém, é menos séria.