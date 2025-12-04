Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alexander-Arnold desfalca o Real Madrid por pelo menos dois meses após nova lesão

Lateral perderá pelo menos dez jogos, enquanto Camavinga vira dúvida após entorse no tornozelo
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Trent Alexander-Arnold ficará fora de ação por pelo menos dois meses. O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira (4) que o lateral sofreu uma lesão muscular no reto anterior do quadríceps da perna esquerda, durante a partida no estádio San Mamés, pelo Campeonato Espanhol.

Em nota oficial, o clube informou que os exames apontaram o problema muscular e que o jogador seguirá em recuperação, sem prazo exato para retorno.

Com isso, Alexander-Arnold deve perder ao menos dez partidas em diferentes competições. Entre os confrontos mais relevantes dos quais ele ficará de fora estão os jogos da Champions contra Manchester City, Monaco e Benfica, a semifinal da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid e os compromissos da LaLiga diante de Sevilla, Betis e Alavés.

A lesão é mais uma pedra no sapato no jogador inglês, que ainda busca sequência com Xabi Alonso após ter voltado recentemente de outra contusão muscular sofrida em setembro.

Camavinga pode se juntar a Alexander-Arnold

Outro que preocupa é Eduardo Camavinga, que deixou o campo antes do fim contra o Athletic Bilbao. A situação do francês, porém, é menos séria.

Isto porque ele sofreu uma leve entorse no tornozelo esquerdo e passará por novos exames até sábado (7). A presença na próxima rodada da LaLiga, contra o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu ainda é possível, mas dependerá de nova avaliação.

