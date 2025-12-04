Alex Telles diz que Botafogo demorou a entrar no jogo e destaca: “Ponto difícil de conquistar”

O Botafogo buscou um empate essencial para manter vivo o sonho de terminar o Brasileirão no G5. Afinal, tomou dois gols do Cruzeiro, no Mineirão, mas conseguiu reagir no segundo tempo e ainda tem chance matemática de ultrapassar Fluminense e Bahia na última rodada. Na saída de campo, Alex Telles, autor do gol de empate na reta final da partida, afirmou que o Alvinegro demorou a entrar na partida, mas conseguiu ter outra postura na segunda etapa. “O time acabou demorando a entrar no jogo. Depois do gol, tivemos mais coragem para começar a jogar e ter a bola. Não podemos tomar um gol para começar a jogar. Nós falamos que estávamos no jogo no segundo tempo. Estava 1 a 0 só, tínhamos que tentar acertar essa circulação de um lado para o outro”, disse.

“Acho que na segunda parte a gente conseguiu se acertar. Sofremos o segundo gol, mas conseguimos a nossa reação. Nosso compromisso é sempre com a vitória. O Botafogo merece vencer sempre. Aqui é um estádio difícil, Cruzeiro esse ano está jogando muito bem aqui e fora. Exaltar bem essa reação e o empate. Não era o que nós queríamos, mas exaltar esse ponto para nós que foi difícil de conquistar”, acrescentou. Dentro das quatro linhas, a Raposa construiu uma boa vantagem, mas Marçal teve uma excelente atuação ao descontar no segundo tempo. Na reta final, o defensor sofreu pênalti, que Alex Telles teve tranquilidade e eficiência para deixar tudo igual. Olho na agenda O Botafogo volta a campo no domingo (7), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão. A equipe enfrenta o Fortaleza, no Nilton Santos, e precisa garantir os três pontos e torcer pelo empate entre Fluminense e Bahia no mesmo dia e horário.

