Zubeldía iguala número de vitórias de Renato Gaúcho no Brasileirão

Até aqui, Zubeldía soma nove vitórias, três empates e três derrotas em 15 jogos no comando do Fluminense. Antes, todas as oito vitórias tinham acontecido no Maracanã, onde o treinador argentino tem 100% de aproveitamento. Contudo, o desempenho fora de casa ainda era um problema. Recentemente, o Tricolor empatou com Cruzeiro e Palmeiras. Mas faltava uma vitória.

O Fluminense embalou na reta final da temporada e aumentou as esperanças para a semifinal da Copa do Brasil. Afinal, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta terça-feira (2), em Porto Alegre, e conquistou a sua primeira vitória como visitante sob o comando de Luis Zubeldía. O treinador argentino, aliás, igualou o número de vitórias de Renato Gaúcho no Brasileirão.

A vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre confirmou o bom momento de Zubeldía no comando do Fluminense. Portanto, o treinador igualou o número de vitórias de Renato Gaúcho, que conquistou nove em 21 jogos. Ao todo, foram nove vitórias, quatro empates e oito derrotas. Ou seja, o argentino precisou de menos jogos e já conquistou quase o mesmo número de pontos (30 contra 31).

Com a vitória sobre o Grêmio, o Fluminense chegou aos 61 pontos e assumiu a quinta posição. Para chegar na última rodada dependendo apenas de si para garantir vaga direta na Libertadores, o Tricolor precisa torcer por um tropeço do Botafogo, nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Time de Guerreiros volta a campo contra o Bahia, domingo (7), às 16h, no Maracanã.

