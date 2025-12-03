Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía iguala número de vitórias de Renato Gaúcho no Brasileirão

Treinador argentino também conquistou a primeira vitória como visitante pelo Fluminense
O Fluminense embalou na reta final da temporada e aumentou as esperanças para a semifinal da Copa do Brasil. Afinal, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta terça-feira (2), em Porto Alegre, e conquistou a sua primeira vitória como visitante sob o comando de Luis Zubeldía. O treinador argentino, aliás, igualou o número de vitórias de Renato Gaúcho no Brasileirão.

Até aqui, Zubeldía soma nove vitórias, três empates e três derrotas em 15 jogos no comando do Fluminense. Antes, todas as oito vitórias tinham acontecido no Maracanã, onde o treinador argentino tem 100% de aproveitamento. Contudo, o desempenho fora de casa ainda era um problema. Recentemente, o Tricolor empatou com Cruzeiro e Palmeiras. Mas faltava uma vitória.

A vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre confirmou o bom momento de Zubeldía no comando do Fluminense. Portanto, o treinador igualou o número de vitórias de Renato Gaúcho, que conquistou nove em 21 jogos. Ao todo, foram nove vitórias, quatro empates e oito derrotas. Ou seja, o argentino precisou de menos jogos e já conquistou quase o mesmo número de pontos (30 contra 31).

Com a vitória sobre o Grêmio, o Fluminense chegou aos 61 pontos e assumiu a quinta posição. Para chegar na última rodada dependendo apenas de si para garantir vaga direta na Libertadores, o Tricolor precisa torcer por um tropeço do Botafogo, nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Time de Guerreiros volta a campo contra o Bahia, domingo (7), às 16h, no Maracanã.

