Zubeldía destaca “contundência” e exalta função tática de Soteldo: “Cuidou da bola”Técnico comemora primeira vitória do Fluminense fora de casa e elogia sacrifício defensivo do atacante: "Fez um trabalho completo"
O técnico Luis Zubeldía finalmente tirou um peso das costas. Um dos principais responsáveis pela arrancada do Fluminense no segundo turno, o argentino ainda buscava sua primeira vitória como visitante no comando da equipe. O triunfo, aliás, veio nesta terça-feira (02/12), contra o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre. Após a partida, o treinador celebrou o resultado e admitiu que o time “devia” essa performance longe do Rio de Janeiro.
“Era importante ganhar aqui… devíamos uma vitória como visitante”, afirmou Zubeldía.
Ele explicou que, para vencer fora de casa, a equipe precisava ser contundente:
“Geramos três grandes chances de gol… De quatro grandes chances, convertemos duas.”
O técnico também destacou a postura defensiva do time, que bloqueou os setores do Grêmio e não permitiu que o adversário jogasse com conforto, mesmo sofrendo uma bola no travessão.
Zubeldía enaltece atuação de Soteldo
O grande destaque individual da noite foi Yeferson Soteldo. O venezuelano, que vinha sendo alvo de críticas, marcou os dois gols da vitória. Zubeldía, no entanto, fez questão de elogiar o jogador além dos gols.
“Soteldo fez um trabalho bastante completo porque, por um lado fez os gols e, por outro lado, cuidou da bola”, disse o treinador.
Ele ressaltou ainda o sacrifício defensivo do atacante, que ajudou na recomposição e até roubou bolas.
Para Zubeldía, ver um jogador de características ofensivas como Soteldo recompondo sem perder força no ataque é uma “boa notícia”.
Com o resultado, o Fluminense chegou aos 61 pontos e assumiu provisoriamente a quinta colocação, entrando na zona de classificação direta para a Libertadores. O time agora seca o Botafogo, que joga na quinta-feira contra o Cruzeiro, para tentar manter a posição na tabela.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.