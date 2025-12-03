Zubeldía destaca “contundência” e exalta função tática de Soteldo: “Cuidou da bola”

Técnico comemora primeira vitória do Fluminense fora de casa e elogia sacrifício defensivo do atacante: "Fez um trabalho completo"

O técnico Luis Zubeldía finalmente tirou um peso das costas. Um dos principais responsáveis pela arrancada do Fluminense no segundo turno, o argentino ainda buscava sua primeira vitória como visitante no comando da equipe. O triunfo, aliás, veio nesta terça-feira (02/12), contra o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre . Após a partida, o treinador celebrou o resultado e admitiu que o time “devia” essa performance longe do Rio de Janeiro.

Ele explicou que, para vencer fora de casa, a equipe precisava ser contundente:

“Geramos três grandes chances de gol… De quatro grandes chances, convertemos duas.”

O técnico também destacou a postura defensiva do time, que bloqueou os setores do Grêmio e não permitiu que o adversário jogasse com conforto, mesmo sofrendo uma bola no travessão.

Zubeldía enaltece atuação de Soteldo

O grande destaque individual da noite foi Yeferson Soteldo. O venezuelano, que vinha sendo alvo de críticas, marcou os dois gols da vitória. Zubeldía, no entanto, fez questão de elogiar o jogador além dos gols.