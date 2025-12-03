Vídeo: jornalista desmaia durante transmissão ao vivo e é salva por ex-jogador

A jornalista Laura Woods, da emissora britânica ITV, precisou ser retirada do ar após passar mal durante a apresentação do pré-jogo do amistoso entre Inglaterra e Gana, em Southampton, nesta terça (2). Em meio à transmissão, ela perdeu o equilíbrio, e o ex-jogador Ian Wright a segurou imediatamente, evitando um incidente mais grave. Diante da situação, a equipe de produção mudou rapidamente o enquadramento, colocando imagens gerais das arquibancadas enquanto a apresentadora recebia assistência.

Veja o vídeo: