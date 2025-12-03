Tetracampeonato da Libertadores do Flamengo vai virar pôster e álbum de figurinhas

Tetracampeonato da Libertadores do Flamengo vai virar pôster e álbum de figurinhasPanini vai lançar um álbum especial sobre a conquista do Flamengo sobre o Palmeiras, no último sábado, em Lima, no Peru
O Flamengo vai ganhar um álbum de figurinhas especial. O tetracampeonato da Copa Libertadores, conquistado no último sábado, em Lima, sobre o Palmeiras, será eternizado em um item de colecionador feito pela Panini.
Em resumo, o álbum terá 30 figurinhas. Serão 24 jogadores do Flamengo e o técnico Filipe Luís, um escudo e quatro comemorações com fotos exclusivas. Além disso, o item também terá um pôster.
A Panini, inclusive, anunciou que a pré-venda do álbum será feita no site da empresa. O álbum, no entanto, também poderá ser encontrado em bancas de jornal selecionados. O combo do com o álbum, figurinhas e pôster terá o custo de R$ 49,90 cada.
A Panini fez o anúncio na noite desta terça-feira (2). A empresa, inclusive, também é responsável pelos álbuns do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.
O Flamengo conquistou o seu quarto título da Copa Libertadores no último sábado (30), ao fazer 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima, no Peru. O zagueiro Danilo foi o autor do único gol da partida. Agora, o Rubro-Negro se prepara para tentar confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Afinal, o clube recebe o Ceará, nesta terça-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.
Em resumo, em caso de vitória ou de empate combinado com tropeço do Palmeiras, o Flamengo garante o título do Brasileirão com uma rodada da antecedência. Além disso, neste fim de ano, o Rubro-Negro ainda tem outra chance de titulo no Intercontinental, no Catar, que começa na próxima semana.
