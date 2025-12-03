Tetracampeonato da Libertadores do Flamengo vai virar pôster e álbum de figurinhas

A Panini fez o anúncio na noite desta terça-feira (2). A empresa, inclusive, também é responsável pelos álbuns do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

O Flamengo conquistou o seu quarto título da Copa Libertadores no último sábado (30), ao fazer 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima, no Peru. O zagueiro Danilo foi o autor do único gol da partida. Agora, o Rubro-Negro se prepara para tentar confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Afinal, o clube recebe o Ceará, nesta terça-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

Em resumo, em caso de vitória ou de empate combinado com tropeço do Palmeiras, o Flamengo garante o título do Brasileirão com uma rodada da antecedência. Além disso, neste fim de ano, o Rubro-Negro ainda tem outra chance de titulo no Intercontinental, no Catar, que começa na próxima semana.

