Supercomputador tira Seleção Brasileira do Top-5 e aponta Espanha favorita para 2026

Estudo da Opta coloca o Brasil apenas na sexta posição em ranking de chances de título; Argentina é a única sul-americana no top 5

A Seleção Brasileira não aparece entre as principais favoritas para vencer a Copa do Mundo de 2026, pelo menos de acordo com as estatísticas. Um estudo do supercomputador da Opta, realizado através de milhares de simulações, colocou o Brasil apenas na sexta colocação no ranking de probabilidades. A análise, divulgada antes do sorteio oficial do Mundial (marcado para 5 de dezembro), aponta que a equipe canarinho tem apenas 5,6% de chances de levantar o hexacampeonato.

Supercomputador analisa momento das seleções

O modelo estatístico leva em conta o momento atual, a profundidade dos elencos e o desempenho recente em torneios. Com base nesses critérios, a Espanha lidera as projeções com 17% de probabilidade de título. Logo atrás, aparecem França (14,1%) e Inglaterra (11,8%), formando um pódio exclusivamente europeu. A Argentina, atual campeã mundial, surge em quarto lugar com 8,7%, sendo a única representante sul-americana no top 5.