São Paulo tem cinco reforços para encarar o Internacional

Luciano, Arboleda e Ferreira estão liberados pelo departamento médico e se juntam a Rafael e Sabino, que retornam de suspensão / Crédito: Jogada 10

O São Paulo terá cinco reforços em seu time para encarar o Internacional, na noite desta quarta-feira (03), às 20h, na Vila Belmiro. Depois de ter 15 desfalques no duelo contra o Fluminense, o treinador Hernán Crespo terá três jogadores que estavam fora por conta de problemas físicos e dois que estavam suspensos. Luciano, Arboleda e Ferreira estão liberados pelo departamento médico e estão à disposição do treinador. A expectativa é que os dois atacantes comecem o jogo como titulares, enquanto o equatoriano, que não atua desde a derrota para o Bragantino no dia 08, deve começar o jogo no banco. Já o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino retornam ao time depois de cumprirem suspensão automática.