São Paulo tem cinco reforços para encarar o Internacional

São Paulo tem cinco reforços para encarar o InternacionalLuciano, Arboleda e Ferreira estão liberados pelo departamento médico e se juntam a Rafael e Sabino, que retornam de suspensão
O São Paulo terá cinco reforços em seu time para encarar o Internacional, na noite desta quarta-feira (03), às 20h, na Vila Belmiro. Depois de ter 15 desfalques no duelo contra o Fluminense, o treinador Hernán Crespo terá três jogadores que estavam fora por conta de problemas físicos e dois que estavam suspensos.
Luciano, Arboleda e Ferreira estão liberados pelo departamento médico e estão à disposição do treinador. A expectativa é que os dois atacantes comecem o jogo como titulares, enquanto o equatoriano, que não atua desde a derrota para o Bragantino no dia 08, deve começar o jogo no banco. Já o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino retornam ao time depois de cumprirem suspensão automática.
Crespo também vive a expectativa de contar com outros dois jogadores nesta reta final de temporada. Rodriguinho e Wendell voltaram a treinar com o restante do elenco nesta semana, mas ainda não foram relacionados. A tendência é que a dupla esteja disponível para a partida contra o Vitória, na última rodada.
O São Paulo viajou para Santos após o treino da última terça-feira (02). O Tricolor realiza sua última partida como mandante no Brasileirão na Vila Belmiro por conta da reforma no gramado do Morumbis. O time tenta a recuperação após a goleada sofrida para o Fluminense por 6 a 0. Além disso, a equipe de Crespo quer manter a oitava colocação, que pode lhe render uma vaga na próxima Libertadores, dependendo do resultado da Copa do Brasil.
