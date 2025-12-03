Santos tenta encerrar longo jejum como visitante contra o Juventude

Peixe não vence fora de casa há oito jogos e tenta quebrar sina em duelo decisivo na luta contra o rebaixamento

O Peixe chega à 37ª rodada ocupando a 16ª colocação, com 41 pontos, mesma pontuação do Internacional, que aparece logo atrás pelo saldo de gols. Embora enfrente um Juventude já rebaixado, o time santista precisará superar um obstáculo que tem sido recorrente ao longo do campeonato. Neste caso, o seu desempenho como visitante.

Vivendo uma das semanas mais tensas da temporada, o Santos entra em campo nesta quarta-feira (03/12), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, para enfrentar o Juventude em um duelo que pode definir seu futuro no Campeonato Brasileiro. A partida é tratada internamente como o principal jogo da equipe no ano.

Afinal, a última vitória fora de casa aconteceu há quase três meses. No dia 10 de agosto, o Santos superou o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, pela 19ª rodada. Desde então, acumulou oito partidas sem vencer longe da Vila Belmiro, com quatro empates e quatro derrotas. Nesse período, perdeu para Bahia, Ceará, Palmeiras e Flamengo, e empatou com Atlético-MG, RB Bragantino, Botafogo e Internacional.

O retrospecto recente é preocupante. Nos oito jogos longe de seu torcedor, o Santos registrou aproveitamento de apenas 16,6%, sofreu 16 gols e marcou oito. O recorte também inclui a partida contra o Bahia, comandada pelo auxiliar Matheus Bachi após a saída de Cléber Xavier. Desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda, portanto, o time ainda não venceu como visitante.

Por outro lado, o confronto apresenta oportunidades para o Peixe. O Juventude chega pressionado por um desempenho frágil, tem a segunda pior defesa do Brasileirão, com 65 gols sofridos, e não tem mais objetivos na competição após a queda matemática para a Série B.

Santos mira sequência invicta também

Além de se afastar da zona de rebaixamento, o Santos pode igualar sua melhor série invicta na atual edição do campeonato. Caso vença ou empate no Jaconi, a equipe chegará a cinco jogos sem derrota, marca alcançada logo no início do trabalho de Vojvoda, quando somou uma vitória e quatro empates.