Quem segura? Flamengo vai quebrar marcas em caso de título do Brasileirão

Rubro-Negro pode levantar a taça do Campeonato Brasileiro 2025 contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Flamengo tem tudo para soltar o grito de campeão brasileiro. Depois da conquista da Libertadores, o Rubro-Negro precisa de uma vitória nesta quarta-feira (3) contra o Ceará, às 21h30, no Maracanã, pela 37ª rodada da competição nacional. Caso levante a taça, a equipe carioca vai quebrar marcar importantes na história do torneio e também nesta temporada. A equipe comandada por Filipe Luís, assim, está na liderança do Brasileirão, com 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras e a seis do Cruzeiro. Com isso, o Fla depende apenas de si para confirmar o título brasileiro, no Maracanã. Será o reencontro dos jogadores com a torcida no estádio após a conquista da América.

Segundo maior campeão do Brasileiro O Flamengo pode se tornar o segundo clube com mais títulos do Campeonato Brasileiro. Na liderança, o Palmeiras aparece com 12 taças da competição, sendo a última em 2023. Caso fature o título na quarta, o Rubro-Negro ultrapassará o Santos e ficará com nove títulos. O Peixe, no momento, tem oito, sendo a última conquista em 2004, quando tinha Robinho, Diego Ribas e cia. Palmeiras – 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Santos – 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 , 1968, 2002 e 2004)

Flamengo – 8 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019 e 2020) * o título de 87 ainda é controverso por conta da conquista do Sport. Na lista dos maiores campeões brasileiros no século Caso confirme a taça, o Flamengo vai igualar Corinthians e Palmeiras como maior campeão brasileiro deste século, com quatro títulos. O Rubro-Negro, afinal, se sagrou campeão nas edições de 2009, 2019 e 2020. Tetracampeão no século, o Timão levantou o troféu em 2005, 2011, 2015 e 2017. Já o Palmeiras conquistou seus quatro títulos no período em 2016, 2018, 2022 e 2023.

Na perseguição de Santos de Pelé O Flamengo também pode conquistar um feito que apenas o Santos, quando tinha Pelé em campo, conseguiu: ser campeão do Brasileiro e da Libertadores em duas temporadas. A equipe santista, aliás, conquistou o título nacional e continental em dois anos consecutivos – 1962 e 1963. Já o Fla conseguiu este feito na temporada comandada pelo técnico Jorge Jesus. Na emblemática final contra o River Plate, o clube da Gávea, portanto, venceu a partida por 2 a 1. E no Brasileiro, chegou na última rodada na liderança com 90 pontos. No ano passado, o Botafogo também emplacou a conquista do Brasileirão e da Libertadores. O Alvinegro, aliás, atuou por 90 minutos com um jogador a menos contra o Atlético-MG, na finalíssima do torneio continental. Faturamento de R$ 2 bilhões A conquista da Libertadores abriu caminho para outras competições que podem elevar a receita do Flamengo a até R$ 2 bilhões em 2025. Se confirmar o título do Brasileirão nas duas últimas rodadas, o clube deve receber cerca de R$ 50 milhões. Além disso, vai embolsar uma bolada pela participação do Intercontinental da Fifa, no Catar. A projeção do clube no terceiro trimestre previa R$ 1,85 bilhão em receitas — estimativa feita antes mesmo da conquista continental.

Quatro taças em um ano A temporada do Flamengo, mesmo com momentos de oscilações, foi de pura alegria para jogadores e torcida. Afinal, o clube pode faturar a quarta taça no mesmo ano: Libertadores, Supercopa do Brasil, Carioca e possivelmente o Brasileirão. Filipe Luís muito perto de Guardiola Após vencer a Libertadores, o técnico Filipe Luís, portanto, chegou ao seu quarto título liderando o elenco profissional do Flamengo, com um ano e dois meses no comando da equipe. Se faturar o Brasileiro, o treinador ficará a uma taça de igualar o seu número de conquistas no período às levantadas por Pep Guardiola no mesmo espaço de tempo. Na ocasião, o espanhol quando estreou pelo time principal do Barcelona. Libertadores, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, aliás, são os quatro troféus erguidos por Filipe Luís. Foram apenas 14 meses como técnico da equipe principal do Rubro-Negro.