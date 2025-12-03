Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem segura? Flamengo vai quebrar marcas em caso de título do Brasileirão

Quem segura? Flamengo vai quebrar marcas em caso de título do Brasileirão

Rubro-Negro pode levantar a taça do Campeonato Brasileiro 2025 contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), no Maracanã
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo tem tudo para soltar o grito de campeão brasileiro. Depois da conquista da Libertadores, o Rubro-Negro precisa de uma vitória nesta quarta-feira (3) contra o Ceará, às 21h30, no Maracanã, pela 37ª rodada da competição nacional. Caso levante a taça, a equipe carioca vai quebrar marcar importantes na história do torneio e também nesta temporada.

A equipe comandada por Filipe Luís, assim, está na liderança do Brasileirão, com 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras e a seis do Cruzeiro. Com isso, o Fla depende apenas de si para confirmar o título brasileiro, no Maracanã. Será o reencontro dos jogadores com a torcida no estádio após a conquista da América.

Segundo maior campeão do Brasileiro

O Flamengo pode se tornar o segundo clube com mais títulos do Campeonato Brasileiro. Na liderança, o Palmeiras aparece com 12 taças da competição, sendo a última em 2023. Caso fature o título na quarta, o Rubro-Negro ultrapassará o Santos e ficará com nove títulos. O Peixe, no momento, tem oito, sendo a última conquista em 2004, quando tinha Robinho, Diego Ribas e cia.

Palmeiras – 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)
Santos – 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 , 1968, 2002 e 2004)
Flamengo – 8 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019 e 2020)

* o título de 87 ainda é controverso por conta da conquista do Sport.

Na lista dos maiores campeões brasileiros no século

Caso confirme a taça, o Flamengo vai igualar Corinthians e Palmeiras como maior campeão brasileiro deste século, com quatro títulos. O Rubro-Negro, afinal, se sagrou campeão nas edições de 2009, 2019 e 2020. Tetracampeão no século, o Timão levantou o troféu em 2005, 2011, 2015 e 2017. Já o Palmeiras conquistou seus quatro títulos no período em 2016, 2018, 2022 e 2023.

Na perseguição de Santos de Pelé

O Flamengo também pode conquistar um feito que apenas o Santos, quando tinha Pelé em campo, conseguiu: ser campeão do Brasileiro e da Libertadores em duas temporadas. A equipe santista, aliás, conquistou o título nacional e continental em dois anos consecutivos – 1962 e 1963.

Já o Fla conseguiu este feito na temporada comandada pelo técnico Jorge Jesus. Na emblemática final contra o River Plate, o clube da Gávea, portanto, venceu a partida por 2 a 1. E no Brasileiro, chegou na última rodada na liderança com 90 pontos. No ano passado, o Botafogo também emplacou a conquista do Brasileirão e da Libertadores. O Alvinegro, aliás, atuou por 90 minutos com um jogador a menos contra o Atlético-MG, na finalíssima do torneio continental.

Faturamento de R$ 2 bilhões

A conquista da Libertadores abriu caminho para outras competições que podem elevar a receita do Flamengo a até R$ 2 bilhões em 2025. Se confirmar o título do Brasileirão nas duas últimas rodadas, o clube deve receber cerca de R$ 50 milhões. Além disso, vai embolsar uma bolada pela participação do Intercontinental da Fifa, no Catar. A projeção do clube no terceiro trimestre previa R$ 1,85 bilhão em receitas — estimativa feita antes mesmo da conquista continental.

Quatro taças em um ano

A temporada do Flamengo, mesmo com momentos de oscilações, foi de pura alegria para jogadores e torcida. Afinal, o clube pode faturar a quarta taça no mesmo ano: Libertadores, Supercopa do Brasil, Carioca e possivelmente o Brasileirão.

Filipe Luís muito perto de Guardiola

Após vencer a Libertadores, o técnico Filipe Luís, portanto, chegou ao seu quarto título liderando o elenco profissional do Flamengo, com um ano e dois meses no comando da equipe. Se faturar o Brasileiro, o treinador ficará a uma taça de igualar o seu número de conquistas no período às levantadas por Pep Guardiola no mesmo espaço de tempo. Na ocasião, o espanhol quando estreou pelo time principal do Barcelona.

Libertadores, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, aliás, são os quatro troféus erguidos por Filipe Luís. Foram apenas 14 meses como técnico da equipe principal do Rubro-Negro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar