Mirassol iguala feito da dupla Gre-Nal nos pontos corridos

Leão Caipira se junta a Grêmio e Inter como únicas equipes que conseguiram vaga na fase de grupos da Libertadores após subirem da Série B

Além da vaga na principal competição continental, o Mirassol entrou em uma lista bem seleta no futebol brasileiro. Afinal, o Leão é apenas o terceiro clube a se classificar para a fase de grupos da Libertadores após subir da Série B, na era dos pontos corridos.

O Mirassol coroou a sua estreia na elite do futebol brasileiro de uma forma que ninguém imaginaria no começo do ano. Na noite da última terça-feira (02), o Leão Caipira bateu o Vasco por 2 a 0 , em pleno São Januário, e garantiu sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Um feito impressionante no ano do centenário do clube.

Apenas Grêmio e Internacional haviam conseguido essa marca. O Tricolor alcançou o feito duas vezes, em 2006 e em 2022, quando terminou em terceiro e segundo colocado, respectivamente. Já o Colorado terminou na terceira colocação em 2018, um ano depois de disputar a Série B.

Entretanto, o Mirassol é o primeiro a conquistar a sua vaga em sua temporada de estreia na elite do futebol brasileiro. Além disso, o clube do interior paulista também é o primeiro estreante nos pontos corridos que alcança a classificação para a Libertadores em sua primeira participação no campeonato.

Em outras edições, houve mais clubes que se classificaram para a Libertadores após subirem da Série B. Porém, conseguiram a vaga apenas para a fase preliminar. É o caso do Palmeiras, em 2004, do Athletico, em 2013, do Botafogo, em 2016, do Vasco, em 2017, e do América Mineiro, em 2021. O Alviverde é o único que merece um destaque, já que na época apenas quatro clubes iam para a competição e o quarto ia para a primeira fase.