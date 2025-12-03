Marcos Rocha não esconde frustração por resultado e temporada do Grêmio: “Triste pela campanha”

Reforço tricolor a partir de agosto deste ano, lateral-direito avalia situação do clube e projeta 2026 / Crédito: Jogada 10

Na noite marcada pela despedida do Grêmio em sua casa na temporada 2025, a Arena foi palco de frustração. Diante do Fluminense, o time comandado por Mano Menezes perdeu por 2 a 1 e praticamente se despede da possibilidade de disputar a Libertadores, que dependeria da abertura de uma oitava vaga no campeonato de pontos corridos. O resultado trouxe vaias e impaciência da torcida, visto que o cenário mais provável aponta para a Copa Sul-Americana, destino que soa como consolo diante das expectativas iniciais. O clima de irritação refletiu, ainda, no balanço de um ano irregular.

“Tem de programar bem o ano, nossas competições, fazer as contratações certas para que o treinador possa ter opção. Resumindo, portanto, a meta foi conquistada, que era se livrar o mais rapidamente possível da frustração de brigar pelo rebaixamento. Mas estou triste pela campanha, declarou o lateral Marcos Rocha, na saída do campo. Para ele, as vaias não se limitam ao desempenho contra o Fluminense, e sim a um ano de altos e baixos. Nesse contexto, ele comentou sobre a primeira decisão a ser tomada pela nova gestão, em que Odorico Roman assumirá no dia 8. “Não foi pelo jogo, foi o resumo do ano (irregular). Tem de definir um treinador o mais rápido possível.”, concluiu o jogador. Willian exige despedida da temporada com dignidade Entre os jogadores, o meia-atacante Willian reforçou a importância de encerrar a temporada com dignidade.